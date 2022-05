LIVE: Chelsea komt met de schrik vrij, Diaz én Robertson treffen de paal voor Liverpool

clock 90+2' Verlengingen zijn nabij. De 3 minuten extra tijd zitten er bijna op. We gaan straks wellicht nog minstens een halfuurtje voetballen. . tweede helft, minuut 92. extra time Verlengingen zijn nabij De 3 minuten extra tijd zitten er bijna op. We gaan straks wellicht nog minstens een halfuurtje voetballen.

clock 90+1' tweede helft, minuut 91. Diaz blijft het proberen. Het zit Diaz voorlopig echt niet mee. Hij pakt uit met een knappe soloactie en krult de bal naar de verste hoek, maar ook net naast. . Diaz blijft het proberen Het zit Diaz voorlopig echt niet mee. Hij pakt uit met een knappe soloactie en krult de bal naar de verste hoek, maar ook net naast.

clock 86' tweede helft, minuut 86. Lukaku naar de kant. Lukaku heeft zijn stempel niet kunnen drukken en zal dat ook niet meer doen in deze finale. Hij wordt bij Chelsea naar de kant gehaald voor Ziyech. . Lukaku naar de kant Lukaku heeft zijn stempel niet kunnen drukken en zal dat ook niet meer doen in deze finale. Hij wordt bij Chelsea naar de kant gehaald voor Ziyech.

clock 85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij Chelsea, Hakim Ziyech erin, Romelu Lukaku eruit wissel substitution out Romelu Lukaku substitution in Hakim Ziyech

clock 84' Ook Robertson treft de paal! Niet te geloven, de pech blijft Liverpool achtervolgen. Milner gooit de bal voor doel en aan de tweede paal devieert Robertson de voorzet van dichtbij op de paal. Chelsea kruipt weer door het oog van de naald. . tweede helft, minuut 84. shot on goalpost Ook Robertson treft de paal! Niet te geloven, de pech blijft Liverpool achtervolgen. Milner gooit de bal voor doel en aan de tweede paal devieert Robertson de voorzet van dichtbij op de paal. Chelsea kruipt weer door het oog van de naald.

clock 83' Diaz op de paal! Olala, plots is Liverpool dicht bij de 0-1! Mané stuurt Diaz diep en die mikt op de buitenkant van de paal. Chelsea komt hier goed weg. . tweede helft, minuut 83. shot on goalpost Diaz op de paal! Olala, plots is Liverpool dicht bij de 0-1! Mané stuurt Diaz diep en die mikt op de buitenkant van de paal. Chelsea komt hier goed weg.

clock 77' tweede helft, minuut 77. Geel voor James. We hadden het niet mogen zeggen, want jawel, daar is de eerste gele kaart. Een terechte bestraffing voor James, die veel te fel doorging op Thiago. . Geel voor James We hadden het niet mogen zeggen, want jawel, daar is de eerste gele kaart. Een terechte bestraffing voor James, die veel te fel doorging op Thiago.

clock 77' Gele kaart voor Reece James van Chelsea tijdens tweede helft, minuut 77 yellow card Reece James Chelsea

clock 77' tweede helft, minuut 77. Geen kaarten. Opvallend, nog een kwartier te gaan en er is nog geen enkele kaart getrokken. Scheidsrechter Craig Pawson heeft voorlopig een bijzonder rustige avond, het is een faire wedstrijd. . Geen kaarten Opvallend, nog een kwartier te gaan en er is nog geen enkele kaart getrokken. Scheidsrechter Craig Pawson heeft voorlopig een bijzonder rustige avond, het is een faire wedstrijd.

clock 74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij Liverpool, James Milner erin, Naby Keïta eruit wissel substitution out Naby Keïta substitution in James Milner

clock 74' tweede helft, minuut 74. Op weg naar verlengingen? Voor Keita zit de wedstrijd erop. Milner is zijn vervanger. Intussen tikt de kokt ongenadig voort en komen we steeds dichter bij verlengingen. Krijgen we net als in de League Cup-finale een ontknoping met strafschoppen? . Op weg naar verlengingen? Voor Keita zit de wedstrijd erop. Milner is zijn vervanger. Intussen tikt de kokt ongenadig voort en komen we steeds dichter bij verlengingen. Krijgen we net als in de League Cup-finale een ontknoping met strafschoppen?

clock 71' Finales en Salah, het is geen goed huwelijk. tweede helft, minuut 71. Finales en Salah, het is geen goed huwelijk

clock 69' tweede helft, minuut 69. Diaz haalt voorlopig niet meer het niveau van zijn wedstrijdbegin. Nu toch nog eens een flits van de Colombiaan, maar zijn afstandsschot zeilt over. . Diaz haalt voorlopig niet meer het niveau van zijn wedstrijdbegin. Nu toch nog eens een flits van de Colombiaan, maar zijn afstandsschot zeilt over.

clock 68' tweede helft, minuut 68. Mooie aanval bij Chelsea die eindigt met een aflegger van James voor Pulisic. Die probeert het in één keer, maar besluit naast. . Mooie aanval bij Chelsea die eindigt met een aflegger van James voor Pulisic. Die probeert het in één keer, maar besluit naast.

clock 67' tweede helft, minuut 67. Zorgt Kanté voor nieuwe impuls? Tuchel grijpt in bij Chelsea en haalt Kovacic naar de kant. Hij wordt vervangen door Kanté. Kan die wat extra schwung in deze tweede helft brengen? . Zorgt Kanté voor nieuwe impuls? Tuchel grijpt in bij Chelsea en haalt Kovacic naar de kant. Hij wordt vervangen door Kanté. Kan die wat extra schwung in deze tweede helft brengen?

clock 66' tweede helft, minuut 66. Vervanging bij Chelsea, N'Golo Kanté erin, Mateo Kovacic eruit wissel substitution out Mateo Kovacic substitution in N'Golo Kanté

clock 65' tweede helft, minuut 65. Mendy niet onder de indruk. Keita is de volgende die zijn kans waagt bij Liverpool. Zijn schot is wel gekadreerd, maar mist kracht om Mendy in de problemen te brengen. De doelman heeft vanavond al straffere reddingen moeten doen. . Mendy niet onder de indruk Keita is de volgende die zijn kans waagt bij Liverpool. Zijn schot is wel gekadreerd, maar mist kracht om Mendy in de problemen te brengen. De doelman heeft vanavond al straffere reddingen moeten doen.

clock 61' tweede helft, minuut 61. Na balverlies van Kovacic schakelt Liverpool snel om. De bal komt na enkele stationnetjes bij Jota. Die pakt uit met een gekruist schot, maar ziet zijn poging voorlangs gaan. . Na balverlies van Kovacic schakelt Liverpool snel om. De bal komt na enkele stationnetjes bij Jota. Die pakt uit met een gekruist schot, maar ziet zijn poging voorlangs gaan.

clock 53' tweede helft, minuut 53. Diaz nipt naast! Liverpool herstelt het evenwicht. Diaz ontbindt nog eens zijn duivels. Hij zet James en Kovacic in de wind en haalt in de draai uit. Zijn schot gaat niet zo gek ver naast. . Diaz nipt naast! Liverpool herstelt het evenwicht. Diaz ontbindt nog eens zijn duivels. Hij zet James en Kovacic in de wind en haalt in de draai uit. Zijn schot gaat niet zo gek ver naast.