BEKIJK: Derdeklasser Plymouth komt zowaar op voorsprong tegen Chelsea

Chelsea heeft een ijzersterke reputatie in de FA Cup, met 4 finales in de laatste 5 jaar. Derdeklasser Plymouth Argyle zou op papier geen problemen mogen geven, ook al ontbreekt Chelsea-coach Tuchel met corona. Voor Romelu Lukaku is het misschien de gedroomde tegenstander om na 4 matchen zonder goal nog eens te scoren.