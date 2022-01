Manchester United speelt met vuur, maar stoot wel door in de FA Cup

Geen Cristiano Ronaldo bij Manchester United, dat ook onder Ralf Rangnick op zoek blijft naar een eigen identiteit. Want ook al kwam United tegen een kranig Aston Villa al vroeg op voorsprong, met dank aan McTominay, overtuigen kon het opnieuw niet.



De bezoekers waren voor het gros van de wedstrijd de betere ploeg, maar hadden het geluk niet aan hun kant. Watkins mikte nog voor de rust de gelijkmaker op de lat.



Na de koffie prikte Aston Villa de bal wel tegen het net. Ings tekende voor de gelijkmaker, maar na een tergend langzame interventie van de VAR bleef het toch 1-0. Het doelpunt werd vermoedelijk afgekeurd voor een overtreding van Ramsey in de opbouw.



Even later zat het de Villans opnieuw niet mee toen een goal van Watkins werd afgekeurd voor buitenspel van Ings. De bezoekers bleven ondanks de tegenslagen jagen op een doelpunt, maar scoren lukte niet meer. De beste kans was nog voor de thuisploeg. Het vizier van Rashford stond niet op scherp.