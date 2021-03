LIVE Leicester - Man U: Tielemans brengt Leicester opnieuw op voorsprong

Fase per fase

Fase per fase

73' tweede helft, minuut 73. Praet komt in de ploeg bij Leicester. Ook bij Leicester gaan ze wisselen, maar wat gematigder dan bij de bezoekers. Pérez ruimt plaats voor Dennis Praet. . Praet komt in de ploeg bij Leicester Ook bij Leicester gaan ze wisselen, maar wat gematigder dan bij de bezoekers. Pérez ruimt plaats voor Dennis Praet.

73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij Leicester City, Dennis Praet erin, Ayoze Pérez eruit wissel Ayoze Pérez Dennis Praet

72' Gele kaart voor Scott McTominay van Manchester United tijdens tweede helft, minuut 72 Scott McTominay Manchester United

70' tweede helft, minuut 70. Man U neemt de wedstrijd in handen, maar Leceister kan loeren op de counter. Vardy wordt in de diepte gestuurd, maar Maguire houdt hem vakkundig van de bal. . Man U neemt de wedstrijd in handen, maar Leceister kan loeren op de counter. Vardy wordt in de diepte gestuurd, maar Maguire houdt hem vakkundig van de bal.

69' Gele kaart voor Marc Albrighton van Leicester City tijdens tweede helft, minuut 69 Marc Albrighton Leicester City

67' tweede helft, minuut 67. De wissels renderen meteen. Man U zit direct beter in de wedstrijd. Een voorzet van Wan-Bissaka belandt in de buik van Cavani en gaat uiteindelijk nog in hoekschop. United probeert de boel te forceren. . De wissels renderen meteen Man U zit direct beter in de wedstrijd. Een voorzet van Wan-Bissaka belandt in de buik van Cavani en gaat uiteindelijk nog in hoekschop. United probeert de boel te forceren.

65' tweede helft, minuut 65. 4 dubbele wissel bij Man U! Solskjær heeft er genoeg van en wisselt 4 spelers tegelijk! Cavani, Shaw, Fernandes en McTominay komen op het veld voor Matic, Pogba, Van de Beek en Telles. . 4 dubbele wissel bij Man U! Solskjær heeft er genoeg van en wisselt 4 spelers tegelijk! Cavani, Shaw, Fernandes en McTominay komen op het veld voor Matic, Pogba, Van de Beek en Telles.

65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij Manchester United, Edinson Cavani erin, Donny van de Beek eruit wissel Donny van de Beek Edinson Cavani

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Manchester United, Luke Shaw erin, Alex Telles eruit wissel Alex Telles Luke Shaw

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Manchester United, Scott McTominay erin, Paul Pogba eruit wissel Paul Pogba Scott McTominay

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Manchester United, Bruno Fernandes erin, Nemanja Matic eruit wissel Nemanja Matic Bruno Fernandes

61' tweede helft, minuut 61. Opnieuw Leicester. Bij Leicester laten ze er geen gras over groeien. Deze keer is het Pérez die op het middenveld mag oprukken, maar zijn schot gaat torenhoog over. . Opnieuw Leicester Bij Leicester laten ze er geen gras over groeien. Deze keer is het Pérez die op het middenveld mag oprukken, maar zijn schot gaat torenhoog over.

61' tweede helft, minuut 61. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1373699415098195969

59' tweede helft, minuut 59. Vardy laat het liggen! De partij gaat heel goed op en af. Jamie Vardy komt oog in oog met Henderson en heeft de hoeken voor uitkiezen, maar hij trapt te overhaast en legt het leer naast de kooi van Man U. Wat een kans! . Vardy laat het liggen! De partij gaat heel goed op en af. Jamie Vardy komt oog in oog met Henderson en heeft de hoeken voor uitkiezen, maar hij trapt te overhaast en legt het leer naast de kooi van Man U. Wat een kans!

58' tweede helft, minuut 58. Dreiging Man U. De bezoekers komen dan toch aan het doel van Schmeichel. Telles knalt hard naar doel, maar gaat toch nog flink naast. . Dreiging Man U De bezoekers komen dan toch aan het doel van Schmeichel. Telles knalt hard naar doel, maar gaat toch nog flink naast.

56' tweede helft, minuut 56. Bij Manchester United zijn ze even van slag. Leicester controleert nu de partij . Bij Manchester United zijn ze even van slag. Leicester controleert nu de partij

52' tweede helft, minuut 52. Tielemans scoort! Schitterende actie van onze landgenoot! Youri Tielemans gaat op wandel in de defensie van Man U en haalt dan de trekker over aan de rand van de zestien. Een grondscherend schot belandt hard in het zijnet. Knappe goal! . Tielemans scoort! Schitterende actie van onze landgenoot! Youri Tielemans gaat op wandel in de defensie van Man U en haalt dan de trekker over aan de rand van de zestien. Een grondscherend schot belandt hard in het zijnet. Knappe goal!

52' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 52 door Youri Tielemans van Leicester City. 2, 1. goal Leicester City Manchester United 75' 2 1

51' tweede helft, minuut 51. Solskjær stuurt enkele spelers naar de opwarmingszone. We herkennen de gezichten van Edison Cavani en Bruno Fernandes. Komen zij snel op de grasmat? . Solskjær stuurt enkele spelers naar de opwarmingszone. We herkennen de gezichten van Edison Cavani en Bruno Fernandes. Komen zij snel op de grasmat?