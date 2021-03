LIVE: City speelt voor een plaats in halve finale FA Cup tegen Everton

52' tweede helft, minuut 52. Doelpunt hangt in de lucht. De druk van City neemt toe. Fernandinho profiteert van het stoorwerk van Jesus, maar "vergeet" dan zelf te trappen. Everton krijgt het moeilijk om de gaten te dichten. Een doelpunt hangt in de lucht. . Doelpunt hangt in de lucht De druk van City neemt toe. Fernandinho profiteert van het stoorwerk van Jesus, maar "vergeet" dan zelf te trappen. Everton krijgt het moeilijk om de gaten te dichten. Een doelpunt hangt in de lucht.

47' tweede helft, minuut 47. Een goed begin van de tweede helft van City. Silva en Foden leveren kort na elkaar een goede voorzet af, maar voorlopig houdt de defensie van Everton stand. Ze voorkomen dat de aanvallers aan de bal kunnen komen. . Een goed begin van de tweede helft van City. Silva en Foden leveren kort na elkaar een goede voorzet af, maar voorlopig houdt de defensie van Everton stand. Ze voorkomen dat de aanvallers aan de bal kunnen komen.

46' tweede helft, minuut 46. Begin tweede helft. De bal rolt opnieuw op Goodison Park. We zien nog geen wissels, dus ook nog altijd geen Kevin De Bruyne. Kan City zijn wil meer opdringen in de tweede helft? . Begin tweede helft De bal rolt opnieuw op Goodison Park. We zien nog geen wissels, dus ook nog altijd geen Kevin De Bruyne. Kan City zijn wil meer opdringen in de tweede helft?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Wie deze eerste helft niet heeft gevolgd, heeft weinig gemist. City kreeg 1 bal tussen de palen. Everton geen enkele. De rust kan misschien beide trainers de tijd geven om een nieuw plannetje (mét De Bruyne?) te bedenken. . Rust Wie deze eerste helft niet heeft gevolgd, heeft weinig gemist. City kreeg 1 bal tussen de palen. Everton geen enkele. De rust kan misschien beide trainers de tijd geven om een nieuw plannetje (mét De Bruyne?) te bedenken.

43' eerste helft, minuut 43. City laat het op slag van rust wat hangen. Het is Everton dat naar voren trekt. Op een corner is de thuisploeg er dicht bij. Mina kopt aan de eerste paal. Zichenko moet aan de tweede paal de bal weghalen om een achterstand te voorkomen. . City laat het op slag van rust wat hangen. Het is Everton dat naar voren trekt. Op een corner is de thuisploeg er dicht bij. Mina kopt aan de eerste paal. Zichenko moet aan de tweede paal de bal weghalen om een achterstand te voorkomen.

39' eerste helft, minuut 39. Het is wachten tot City eens zuiver versnelt. Voorlopig zitten Foden, Silva en Sterling te weinig in deze match. . Het is wachten tot City eens zuiver versnelt. Voorlopig zitten Foden, Silva en Sterling te weinig in deze match.

34' eerste helft, minuut 34. Even wat opwinding met dank aan doelman Steffen. Het vertrouwen bij Everton lijkt te groeien. Het combineert knap onder de druk van City uit en krijgt met wat geluk bijna een goal aangeboden. Doelman Steffen komt niet zuiver uit en duwt een diepe bal die bedoeld was voor Calvert-Lewin tegen Laporte. City heeft geluk dat Calvert-Lewin niet aan de bal kan. . Even wat opwinding met dank aan doelman Steffen Het vertrouwen bij Everton lijkt te groeien. Het combineert knap onder de druk van City uit en krijgt met wat geluk bijna een goal aangeboden. Doelman Steffen komt niet zuiver uit en duwt een diepe bal die bedoeld was voor Calvert-Lewin tegen Laporte. City heeft geluk dat Calvert-Lewin niet aan de bal kan.

30' eerste helft, minuut 30. Het mag wat meer zijn. Een statistiek die veel zegt over de eerste helft na een halfuur. Schoten op doel van Everton: 0. Schoten op doel van City: 1. . Het mag wat meer zijn Een statistiek die veel zegt over de eerste helft na een halfuur. Schoten op doel van Everton: 0. Schoten op doel van City: 1.

25' eerste helft, minuut 25. Calvert-Lewin wringt een goede kans om te counteren de nek om door de verkerde keuze te maken om naar binnen te dribbelen in plaats van te openen op Digne. Hij versiert wel nog een vrije trap. Dit soort momenten zal Everton beter moeten uitspelen als het iets wil rapen. . Calvert-Lewin wringt een goede kans om te counteren de nek om door de verkerde keuze te maken om naar binnen te dribbelen in plaats van te openen op Digne. Hij versiert wel nog een vrije trap. Dit soort momenten zal Everton beter moeten uitspelen als het iets wil rapen.

23' Gele kaart voor Allan van Everton tijdens eerste helft, minuut 23 Allan Everton

22' eerste helft, minuut 22. Geel voor Allan. De Braziliaanse kuitenbijter Allan is de eerste die in het boekje van ref Michael Oliver gaat. Hij trapt op de kuiten van Gündogan. Geel is streng, maar vooral vervelend voor de verdedigende middenvelder zo vroeg in de match. . Geel voor Allan De Braziliaanse kuitenbijter Allan is de eerste die in het boekje van ref Michael Oliver gaat. Hij trapt op de kuiten van Gündogan. Geel is streng, maar vooral vervelend voor de verdedigende middenvelder zo vroeg in de match.

19' eerste helft, minuut 19. Richarlison met de omhaal. Na een warrige fase voor het doel van City ziet Richarlison geen andere optie dan een omhaal. Bij City maakt verrassing plaats voor opluchting, want slecht is het niet gedaan. De bal gaat niet gek ver over. . Richarlison met de omhaal Na een warrige fase voor het doel van City ziet Richarlison geen andere optie dan een omhaal. Bij City maakt verrassing plaats voor opluchting, want slecht is het niet gedaan. De bal gaat niet gek ver over.

18' eerste helft, minuut 18. Sterling met bal tussen de palen. Een heerlijk snelle combinatie van Sterling en Gündogan levert die eerste een schietkans op. Doelman Virginia ziet het centrale schot goed komen en heeft er geen enkel probleem mee. Wel een leuke versnelling in het spel. . Sterling met bal tussen de palen Een heerlijk snelle combinatie van Sterling en Gündogan levert die eerste een schietkans op. Doelman Virginia ziet het centrale schot goed komen en heeft er geen enkel probleem mee. Wel een leuke versnelling in het spel.

14' eerste helft, minuut 14.

11' eerste helft, minuut 11. Bij Everton zakt iedereen diep op de eigen helft in. Aan City om een gaatje in dat pantser te vinden. Het probleem voor de thuisploeg is wel dat het bij de omschakeling dan geen aanspeelpunt heeft vooraan. Zo komt een counterkans er niet uit. . Bij Everton zakt iedereen diep op de eigen helft in. Aan City om een gaatje in dat pantser te vinden. Het probleem voor de thuisploeg is wel dat het bij de omschakeling dan geen aanspeelpunt heeft vooraan. Zo komt een counterkans er niet uit.

9' eerste helft, minuut 9. Steffen, de vervanger van Ederson in doel vanavond bij City, moet een goede vrije trap van Digne weg boksen voor de neus van Mina. Het is geen stormachtig begin van deze match voor de rest. . Steffen, de vervanger van Ederson in doel vanavond bij City, moet een goede vrije trap van Digne weg boksen voor de neus van Mina. Het is geen stormachtig begin van deze match voor de rest.

6' eerste helft, minuut 6. Foden twijfelt niet. Voor de tweede keer al in deze match probeert hij zijn geluk met een hard schot. De eerste poging leverde een corner op, nu wordt zijn schot afgeblokt. City heeft de match in handen genomen, of wat had je gedacht? . Foden twijfelt niet. Voor de tweede keer al in deze match probeert hij zijn geluk met een hard schot. De eerste poging leverde een corner op, nu wordt zijn schot afgeblokt. City heeft de match in handen genomen, of wat had je gedacht?