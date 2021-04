Volg straks LIVE: Bereikt Kevin De Bruyne met Man.City de finale van de FA Cup?

18:03

vooraf, 18 uur 03. Ziyech krijgt zijn kans. Bij de Londenaren valt vooral de naam van Hakim Ziyech op in het basisteam. De linksepoot had het de voorbije weken wat lastig bij Chelsea na zijn reserverol tegen Porto in de beide CL-duels. Tegen City krijgt hij nog een keer een kans om te schitteren op het allerhoogste niveau. Voor het overige wijzigt Chelse-coach Thomas Tuchel zijn basisteam niet al te veel in vergelijking met de terugwedstrijd tegen Porto. Timo Werner komt in het team in de plaats van zijn landgenoot Kai Havertz. .