LIVE: Steken Leicester-Belgen 1e FA Cup op zak tegen Chelsea?

Fase per fase

19:02 rust, 19 uur 02. RUST. Op slag van rust sleept Chelsea nog een hoekschop uit de brand. Een kopbal van Azpilicueta levert niets meer op, waardoor we met een 0-0-tussenstand de kleedkamer intrekken. . RUST Op slag van rust sleept Chelsea nog een hoekschop uit de brand. Een kopbal van Azpilicueta levert niets meer op, waardoor we met een 0-0-tussenstand de kleedkamer intrekken.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47

45' Vardy kopt naast. Terwijl we 2 minuten extra tijd krijgen, zoekt Tielemans de diepte bij Vardy met een gemeten pass. De Engelsman kan net niet voldoende bij de bal, waardoor zijn poging nipt naast gaat. . eerste helft, minuut 45. 2 - Vardy kopt naast Terwijl we 2 minuten extra tijd krijgen, zoekt Tielemans de diepte bij Vardy met een gemeten pass. De Engelsman kan net niet voldoende bij de bal, waardoor zijn poging nipt naast gaat.

43' eerste helft, minuut 43. Na een foute pass van Albrighton stormt Werner op de zestien af. De Duitser probeert het opnieuw zelf, maar ziet zijn schot in hoekschop verwerkt worden door Fofana. . Na een foute pass van Albrighton stormt Werner op de zestien af. De Duitser probeert het opnieuw zelf, maar ziet zijn schot in hoekschop verwerkt worden door Fofana.

42' eerste helft, minuut 42. Na een fout van Jorginho kan Leicester nog eens opschuiven. Tielemans brengt de bal voor doel, maar opnieuw kan Soyuncu zijn kopbal niet kadreren. Een kansje voor Leicester. . Na een fout van Jorginho kan Leicester nog eens opschuiven. Tielemans brengt de bal voor doel, maar opnieuw kan Soyuncu zijn kopbal niet kadreren. Een kansje voor Leicester.

40' Gele kaart voor Timo Werner van Chelsea tijdens eerste helft, minuut 40 Timo Werner Chelsea

40' eerste helft, minuut 40. Na een knappe aanval probeert Werner het vanuit de draai, maar Fofana is er als de kippen bij om het schot van de aanvaller af te blokken. Secuur verdedigd van de jonge Fransman. . Na een knappe aanval probeert Werner het vanuit de draai, maar Fofana is er als de kippen bij om het schot van de aanvaller af te blokken. Secuur verdedigd van de jonge Fransman.

37' eerste helft, minuut 37. De fans krijgen veel strijd te zien met stevige duels. Echt uitgespeelde aanvallen kregen ze echter nog niet te zien. Trekken we straks met een brilscore de rust in? . De fans krijgen veel strijd te zien met stevige duels. Echt uitgespeelde aanvallen kregen ze echter nog niet te zien. Trekken we straks met een brilscore de rust in?

35' Gele kaart voor Wesley Fofana van Leicester City tijdens eerste helft, minuut 35 Wesley Fofana Leicester City

35' eerste helft, minuut 35. Geel voor Fofana. Wesley Fofana pakt uit met een wilde tackle net voor de neus van scheidsrechter Oliver en gaat als eerste op de bon. In de voorgaande fase mocht Castagne van geluk spreken dat de kaart op zak bleef. . Geel voor Fofana Wesley Fofana pakt uit met een wilde tackle net voor de neus van scheidsrechter Oliver en gaat als eerste op de bon. In de voorgaande fase mocht Castagne van geluk spreken dat de kaart op zak bleef.

34' eerste helft, minuut 34. Vervanging bij Leicester City, Marc Albrighton erin, Jonny Evans eruit wissel Jonny Evans Marc Albrighton

32' eerste helft, minuut 32. Evans out, Albrighton in. Albrighton komt in de plaats van Evans, waardoor Castagne nu toch centraler zal moeten spelen. Niet de lievelingspositie van de Belg, maar nood breekt wet natuurlijk. . Evans out, Albrighton in Albrighton komt in de plaats van Evans, waardoor Castagne nu toch centraler zal moeten spelen. Niet de lievelingspositie van de Belg, maar nood breekt wet natuurlijk.

31' Game over voor Evans. Jonny Evans was al twijfelachtig voor aanvang van deze partij en moet nu gaan zitten. Het lijkt einde verhaal voor de ervaren verdediger. Albrighton maakt zich klaar voor een invalbeurt. . eerste helft, minuut 31. Game over voor Evans Jonny Evans was al twijfelachtig voor aanvang van deze partij en moet nu gaan zitten. Het lijkt einde verhaal voor de ervaren verdediger. Albrighton maakt zich klaar voor een invalbeurt.

29' eerste helft, minuut 29.

28' eerste helft, minuut 28. Azpilicueta en Werner laten het liggen. Thiago Silva brengt de bal na een warrige fase opnieuw voor doel en vindt Werner in de zestien. De Duitser kan de voorzet nog nipt devieren, maar had de bal beter aan Azpilicueta gelaten. Hier had de 1-0 op het bord kunnen staan. . Azpilicueta en Werner laten het liggen Thiago Silva brengt de bal na een warrige fase opnieuw voor doel en vindt Werner in de zestien. De Duitser kan de voorzet nog nipt devieren, maar had de bal beter aan Azpilicueta gelaten. Hier had de 1-0 op het bord kunnen staan.

26' eerste helft, minuut 26. Werner hoog over. Terwijl de hemelsluizen zich openen boven Wembley komt ook Werner een eerste keer in stelling. Kante glijdt voorbij Ndidi en bedient dan Werner. De Duitse spits probeert het van buiten de zestien, maar schiet wild over. . Werner hoog over Terwijl de hemelsluizen zich openen boven Wembley komt ook Werner een eerste keer in stelling. Kante glijdt voorbij Ndidi en bedient dan Werner. De Duitse spits probeert het van buiten de zestien, maar schiet wild over.