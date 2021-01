VIDEO: Bekerhouder Arsenal uitgeschakeld in FA Cup na owngoal

Ryan stond nog niet in de ploeg. Hij zag vanaf de bank hoe zijn collega Leno het eerste doelpunt voor Arsenal in 6 matchen slikte. De Duitser werd geklopt door zijn verdediger Gabriel. De Braziliaan Gabriel werkte een schot van Walker-Peters in eigen doel.

Arsenal dacht sterspeler Aubameyang niet nodig te hebben en dat zag je. Pas na de rust konden de bezoekers een keer dreigen. Aubameyangs vervanger Nketiah kwam het dichtst bij de gelijkmaker, maar Southampton-goalie Forster pakte uit met een prima parade.

In de volgende ronde komt Southampton uit tegen Wolverhampton. Het team van Leander Dendoncker schakelde gisteren sensatie Chorley uit in het bekertoernooi.