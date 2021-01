LIVE: Salah scoort parel, maar Greenwood moet niet onderdoen

39' eerste helft, minuut 39. Robertson vindt geen ploegmaat. Eindelijk nog eens Liverpool. Milner lanceert Robertson slim richting achterlijn. De voorzet van de linksachter is goed, maar Shaw staat op de goede plaats, niet een speler van Liverpool. . Robertson vindt geen ploegmaat Eindelijk nog eens Liverpool. Milner lanceert Robertson slim richting achterlijn. De voorzet van de linksachter is goed, maar Shaw staat op de goede plaats, niet een speler van Liverpool.

34' eerste helft, minuut 34. Bij een vrije trap van Shaw moet Williams een corner toestaan om te vermijden dat McTominay kan koppen. Bij die hoekschop wordt Pogba helemaal alleen gelaten. Hij kopt over. Hier had de Fransman beter kunnen doen. . Bij een vrije trap van Shaw moet Williams een corner toestaan om te vermijden dat McTominay kan koppen. Bij die hoekschop wordt Pogba helemaal alleen gelaten. Hij kopt over. Hier had de Fransman beter kunnen doen.

32' eerste helft, minuut 32. Relatieve wapenstilstand. Het verschil in aanpak bij United en Liverpool is in deze fase erg goed te zien. Liverpool krijgt de bal. United zakt in en probeert om te schakelen. Rashford en Greenwood zijn daarbij de belangrijkste wapens, maar die eerste wordt fout gestopt door Thiago. . Relatieve wapenstilstand Het verschil in aanpak bij United en Liverpool is in deze fase erg goed te zien. Liverpool krijgt de bal. United zakt in en probeert om te schakelen. Rashford en Greenwood zijn daarbij de belangrijkste wapens, maar die eerste wordt fout gestopt door Thiago.

28' eerste helft, minuut 28.

27' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 27 door Mason Greenwood van Manchester United. 1, 1. goal Manchester United Liverpool 41' 1 1

26' eerste helft, minuut 26. Het staat al 1-1: Greenwood maakt gelijk. Lang heeft het feestje van Liverpool niet geduurd, want United maakt gelijk en hoe!! In de omschakeling pakt Rashford uit met een heerlijke crossball richting Greenwood. Die kan alleen richting Alisson en maakt het heel koel af. Al twee goals en evenveel parels in deze match. . Het staat al 1-1: Greenwood maakt gelijk Lang heeft het feestje van Liverpool niet geduurd, want United maakt gelijk en hoe!! In de omschakeling pakt Rashford uit met een heerlijke crossball richting Greenwood. Die kan alleen richting Alisson en maakt het heel koel af. Al twee goals en evenveel parels in deze match.

20' eerste helft, minuut 20.

19' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 19 door Mohamed Salah van Liverpool. 0, 1. goal Manchester United Liverpool 41' 0 1

18' eerste helft, minuut 18. 0-1: Salah maakt een heerlijke assist af . De combinatie Firmino-Salah doet het toch voor Liverpool. De Braziliaan steekt de bal heerlijk tussen de verdedigers van United en Salah werkt het even knap af met een opwippertje.Wat een snelheid van uitvoering bij de Egyptenaar. Lindelöf kwam net te laat. Liverpool leidt lichtjes gevleid, maar dit is goed voor de match. . 0-1: Salah maakt een heerlijke assist af De combinatie Firmino-Salah doet het toch voor Liverpool. De Braziliaan steekt de bal heerlijk tussen de verdedigers van United en Salah werkt het even knap af met een opwippertje.Wat een snelheid van uitvoering bij de Egyptenaar. Lindelöf kwam net te laat. Liverpool leidt lichtjes gevleid, maar dit is goed voor de match.

17' eerste helft, minuut 17. Pogba grijpt zich naar het geblondeerde haar. Hij kan de bal beroeren bij een corner van Shaw, maar daarmee is het belangrijkste gezegd. . Pogba grijpt zich naar het geblondeerde haar. Hij kan de bal beroeren bij een corner van Shaw, maar daarmee is het belangrijkste gezegd.

16' eerste helft, minuut 16. Na 10 minuten United, heeft Liverpool de laatste 5 minuten wel het heft in handen genomen. Maar United plooit met 11 terug en Liverpool raakt er voorlopig niet door. Firmino hebben we nog geen enkele keer in actie gezien rond het strafschopgebied. Enkel als hij diep inzakt, voelt hij de bal. . Na 10 minuten United, heeft Liverpool de laatste 5 minuten wel het heft in handen genomen. Maar United plooit met 11 terug en Liverpool raakt er voorlopig niet door. Firmino hebben we nog geen enkele keer in actie gezien rond het strafschopgebied. Enkel als hij diep inzakt, voelt hij de bal.

14' eerste helft, minuut 14.

13' eerste helft, minuut 13. Greenwood twijfelt niet. Williams - de jonge centrale verdediger van Liverpool - heeft kennisgemaakt met het bijtertje in Cavani. Niet letterlijk. Cavani vecht zich goed aan de bal en zet zo een snelle counter op. Greenwood krijgt de bal en besluit alweer te schieten. Meer dan een meter naast. Greenwood zou meer punten scoren door eens naar zijn ploegmaats te kijken. . Greenwood twijfelt niet Williams - de jonge centrale verdediger van Liverpool - heeft kennisgemaakt met het bijtertje in Cavani. Niet letterlijk. Cavani vecht zich goed aan de bal en zet zo een snelle counter op. Greenwood krijgt de bal en besluit alweer te schieten. Meer dan een meter naast. Greenwood zou meer punten scoren door eens naar zijn ploegmaats te kijken.

9' eerste helft, minuut 9. Kansje voor Greenwood. Alisson moet Greenwood met een voetveeg van de 1-0 houden. De jongeling had misschien meer overzicht moeten houden, want er waren ploegmaats mee voor doel. . Kansje voor Greenwood Alisson moet Greenwood met een voetveeg van de 1-0 houden. De jongeling had misschien meer overzicht moeten houden, want er waren ploegmaats mee voor doel.

7' eerste helft, minuut 7. Milner laat zich gelden. United is de dominante factor in deze openingsfase. Dat zint Milner niet en dat laat hij Maguire even voelen. Hij gaat stevig door op de verdediger, maar omdat United de bal niet verliest, fluit de ref zelfs geen fout. Dit moet Engeland zijn! . Milner laat zich gelden United is de dominante factor in deze openingsfase. Dat zint Milner niet en dat laat hij Maguire even voelen. Hij gaat stevig door op de verdediger, maar omdat United de bal niet verliest, fluit de ref zelfs geen fout. Dit moet Engeland zijn!

5' eerste helft, minuut 5. De eerste corner van de match is voor de thuisploeg, Van de Beek krijgt de bal tegen het hoofd, maar dat hoofd stond niet juist gericht. United eist na vier minuten de bal op. . De eerste corner van de match is voor de thuisploeg, Van de Beek krijgt de bal tegen het hoofd, maar dat hoofd stond niet juist gericht. United eist na vier minuten de bal op.

2' eerste helft, minuut 2. Het eerste gevaar is van Liverpool. Alexander-Arnold en Wijnaldum hebben snel na elkaar een beetje ruimte in het strafschopgebied, maar het bos van United-verdedigers is te dicht. . Het eerste gevaar is van Liverpool. Alexander-Arnold en Wijnaldum hebben snel na elkaar een beetje ruimte in het strafschopgebied, maar het bos van United-verdedigers is te dicht.

2' eerste helft, minuut 2. Begin eerste helft. Donny van de Beek heeft de FA-clash tegen Liverpool afgetrapt voor Man.United. Volg de clash hier. . Begin eerste helft Donny van de Beek heeft de FA-clash tegen Liverpool afgetrapt voor Man.United. Volg de clash hier.



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

17:03 vooraf, 17 uur 03. United zonder Fernandes en Martial. Bij Manchester United zijn in vergelijking met de match tegen Liverpool een week geleden vier andere namen op het wedstrijdbord gezet. Doelman Henderson krijgt zijn kans. Fred moet op het middenveld zijn plaats afstaan aan Donny van de Beek. En Martial en Fernandes krijgen rust voor deze belangrijke match. Cavani en Greenwood - die in de midweekmatch tegen Fulham ook al speelden - vervangen hen. Cavani krijgt dus de aanvallende steun van het trio Rashford, Pogba en Greenwoord. . United zonder Fernandes en Martial Bij Manchester United zijn in vergelijking met de match tegen Liverpool een week geleden vier andere namen op het wedstrijdbord gezet. Doelman Henderson krijgt zijn kans. Fred moet op het middenveld zijn plaats afstaan aan Donny van de Beek. En Martial en Fernandes krijgen rust voor deze belangrijke match. Cavani en Greenwood - die in de midweekmatch tegen Fulham ook al speelden - vervangen hen. Cavani krijgt dus de aanvallende steun van het trio Rashford, Pogba en Greenwoord.

16:50 vooraf, 16 uur 50. Origi op de bank naast Mané. In vergelijking met de competitiematch tegen United toont de basisopstelling van Liverpool drie wijzigingen, in elke linie een. Van aanvoerder Henderson is er net als tegen Burnley in de competitie geen spoor in de selectie. Hij heeft blijkbaar nog altijd last van een blessure en wordt centraal achteraan vervangen door Williams. Op het middenveld moet Shaqiri zijn basisplaats afstaan aan Milner en in de aanval krijgt Jones de voorkeur op Mané. Salah en Firmino starten wel. . Origi op de bank naast Mané In vergelijking met de competitiematch tegen United toont de basisopstelling van Liverpool drie wijzigingen, in elke linie een. Van aanvoerder Henderson is er net als tegen Burnley in de competitie geen spoor in de selectie. Hij heeft blijkbaar nog altijd last van een blessure en wordt centraal achteraan vervangen door Williams. Op het middenveld moet Shaqiri zijn basisplaats afstaan aan Milner en in de aanval krijgt Jones de voorkeur op Mané. Salah en Firmino starten wel.

16:35 vooraf, 16 uur 35. Welke reus sneuvelt vandaag? Manchester United won in zijn rijke geschiedenis al 12 keer de FA Cup. Alleen Arsenal doet met 14 eindzeges nog beter. De teller van Liverpool staat op 7. Vorig seizoen sneuvelde Liverpool én United beiden in de FA Cup tegen finalist Chelsea (dat die finale verloor van Arsenal). Liverpool verloor in de vijfde ronde tegen de club uit Londen. United kwam Chelsea pas tegen in de halve finales. . Welke reus sneuvelt vandaag? Manchester United won in zijn rijke geschiedenis al 12 keer de FA Cup. Alleen Arsenal doet met 14 eindzeges nog beter. De teller van Liverpool staat op 7. Vorig seizoen sneuvelde Liverpool én United beiden in de FA Cup tegen finalist Chelsea (dat die finale verloor van Arsenal). Liverpool verloor in de vijfde ronde tegen de club uit Londen. United kwam Chelsea pas tegen in de halve finales.

Opstelling Manchester United. Dean Henderson, Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Luke Shaw, Paul Pogba, Donny van de Beek, Scott McTominay, Mason Greenwood, Edinson Cavani, Marcus Rashford Opstelling Manchester United Dean Henderson, Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Luke Shaw, Paul Pogba, Donny van de Beek, Scott McTominay, Mason Greenwood, Edinson Cavani, Marcus Rashford

Opstelling Liverpool. Alisson, Trent Alexander-Arnold, Rhys Williams, Fabinho, Andrew Robertson, James Milner, Georginio Wijnaldum, Thiago, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Curtis Jones Opstelling Liverpool Alisson, Trent Alexander-Arnold, Rhys Williams, Fabinho, Andrew Robertson, James Milner, Georginio Wijnaldum, Thiago, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Curtis Jones