Bekijk alle goals: United schakelt Liverpool uit in FA Cup na spektakelstuk

Exact een week geleden stelde de competitiematch tussen Liverpool en United teleur, maar dat kon absoluut niet gezegd worden van de confrontatie in de FA Cup. Dat de match een winnaar moest hebben was daar waarschijnlijk niet vreemd aan. In dit coronaseizoen was de vierde ronde van de FA Cup een knock-outfase.

De wedstrijd was boeiend van begin tot einde, met tempo, intensiteit, wisselende winstkansen en vijf doelpunten. Bij de eerste twee goals was de assist eigenlijk nog mooier dan de afwerking.

Salah en Greenwood maakten het perfect af, maar kijk zeker eens naar de beslissende passes van respectievelijk Firmino en Rashford. Aan de rust was het 1-1 (lees verder onder de video's).