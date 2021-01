VIDEO: Tielemans is samen met Ünder en Maddison trefzeker in FA Cup

Mads Bech Sorensen deed Leicester-trainer Rodgers even schrikken toen hij na zeven minuten Brentford op 1-0 zette. De scheve situatie snel rechtzetten, zat er niet in voor Leicester. Het was wachten tot Rodgers zijn spelers kon toespreken in de kleedkamers.

Meteen na de rust maakte Ünder namelijk de 1-1 met een geplaatst schot. Kort daarna mocht Tielemans een penalty trappen en dat deed hij perfect. Maddison maakte het werk af in de rebound (zie video's).