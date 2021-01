LIVE: Knal op de lat van achtsteklasser (!) schudt Tottenham wakker

54' Delle Alli scoort vanavond punten bij zijn coach:. tweede helft, minuut 54. Delle Alli scoort vanavond punten bij zijn coach: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1348327445825515520

48' tweede helft, minuut 48. Alderweireld is binnen gebleven. José Mourinho wil een keer kijken wat de jongeren van Tottenham in hun mars hebben. Alfie Devine (16) komt in de ploeg, net als Japhet Tanganga (21). Toby Alderweireld en Moussa Sissoko ruimen plaats voor de twee. . Alderweireld is binnen gebleven José Mourinho wil een keer kijken wat de jongeren van Tottenham in hun mars hebben. Alfie Devine (16) komt in de ploeg, net als Japhet Tanganga (21). Toby Alderweireld en Moussa Sissoko ruimen plaats voor de twee.

46' tweede helft, minuut 46. Marine is klaar voor een tweede helft tegen Premier League-club Tottenham. Kunnen ze er eentje maken? . Marine is klaar voor een tweede helft tegen Premier League-club Tottenham. Kunnen ze er eentje maken?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

18:47 rust, 18 uur 47. Vervanging bij Tottenham Hotspur, Alfie Devine erin, Moussa Sissoko eruit wissel Moussa Sissoko Alfie Devine

18:47 rust, 18 uur 47. Vervanging bij Marine, Michael Howard erin, Adam Hughes eruit wissel Adam Hughes Michael Howard

18:47 rust, 18 uur 47. Vervanging bij Tottenham Hotspur, Japhet Tanganga erin, Toby Alderweireld eruit wissel Toby Alderweireld Japhet Tanganga

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust: 0-4. In Marine is het tijd om de thee op te schenken. Na een aarzelend begin én een bal op de lat van Marine duwde Tottenham even het gaspedaal in. Met 3 goals van Benfica-huurling Vinicius en eentje van Delle Alli is de match al gespeeld, maar José Mourinho zal zijn spelers ongetwijfeld aanmanen om het saldo op te krikken. Tot zo voor de 2e helft in het gezellige Marine.

42' eerste helft, minuut 42.

40' eerste helft, minuut 40. Vinicius heeft zijn hattrick al beet.

38' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 38 door Carlos Vinícius van Tottenham Hotspur. 0, 4. goal Marine Tottenham Hotspur 55' 0 4

37' eerste helft, minuut 37. GOAL Tottenham: Vinicius 0-4. En daar is nummer 3 voor Vinicius. Met zijn linker lobt de Braziliaan de 0-4 in het doel van Marine. . GOAL Tottenham: Vinicius 0-4 En daar is nummer 3 voor Vinicius. Met zijn linker lobt de Braziliaan de 0-4 in het doel van Marine.

34' eerste helft, minuut 34. Marine is in de bijna 150-jarige geschiedenis van de FA Cup pas de 2e club uit de 8e divisie die het tot de 3e ronde schopt. Het deed dat bovendien met het nodige drama. . Marine is in de bijna 150-jarige geschiedenis van de FA Cup pas de 2e club uit de 8e divisie die het tot de 3e ronde schopt. Het deed dat bovendien met het nodige drama.

34' eerste helft, minuut 34. FA Cup Amateurs uit de 8e divisie loten Tottenham in de FA Cup

33' eerste helft, minuut 33. GOAL Tottenham: Lucas Moura 0-3. Jammer voor Marine, maar Tottenham gaat plots hard. Lucas Moura werkt een vrijschop knap binnen: 0-3. . GOAL Tottenham: Lucas Moura 0-3 Jammer voor Marine, maar Tottenham gaat plots hard. Lucas Moura werkt een vrijschop knap binnen: 0-3.

33' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 33 door Lucas Moura van Tottenham Hotspur. 0, 3. goal Marine Tottenham Hotspur 55' 0 3

31' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 31 door Carlos Vinícius van Tottenham Hotspur. 0, 2. goal Marine Tottenham Hotspur 55' 0 2

30' eerste helft, minuut 30. GOAL Tottenham: Vinicius 0-2. Daar is Vinicius nog een keer. Opnieuw mag de aanvaller van Tottenham van dichtbij raak knallen. Nu wel in een tijd. De actie was er een van Dele Alli, de volley/assist kwam van Doherty.

29' eerste helft, minuut 29. Alderweireld staat in de basis.

25' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 25 door Carlos Vinícius van Tottenham Hotspur. 0, 1. goal Marine Tottenham Hotspur 55' 0 1

22' eerste helft, minuut 22. GOAL Tottenham: Vinicius 0-1. Zoals vaak valt het doelpunt aan de overkant: Dele Alli legt de bal aan verste paal in de voeten van Vinicius. Hij worstelt wat met het leer, maar knalt hem dan toch hard in het net van Marine. . GOAL Tottenham: Vinicius 0-1 Zoals vaak valt het doelpunt aan de overkant: Dele Alli legt de bal aan verste paal in de voeten van Vinicius. Hij worstelt wat met het leer, maar knalt hem dan toch hard in het net van Marine.

20' Kans Marine. We zijn 20 minuten ver en de beste kans tot nu toe is er een van Marine. Aanvaller Kengni knalt van ver op de deklat. Tottenham-goalie Joe Hart komt met de schrik vrij. . eerste helft, minuut 20. Kans Marine We zijn 20 minuten ver en de beste kans tot nu toe is er een van Marine. Aanvaller Kengni knalt van ver op de deklat. Tottenham-goalie Joe Hart komt met de schrik vrij.

19' eerste helft, minuut 19.

4' eerste helft, minuut 4. Met Alderweireld. José Mourinho heeft niet al zijn A-spelers opgesteld, maar Toby Alderweireld staat wel op het terrein. Sterspelers Bale en Son beginnen op de bank, van Kane is geen sprake.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:08 vooraf, 18 uur 08. Daar zijn de helden van Tottenham én die van Marine.

18:01 vooraf, 18 uur 01. Play! Het bekerduel tussen Premier League-club Tottenham en de achtsteklasser (!) Marine is begonnen. Nooit was het verschil tussen twee teams zo groot in de 3e ronde van het Engelse bekertoernooi. . Play! Het bekerduel tussen Premier League-club Tottenham en de achtsteklasser (!) Marine is begonnen. Nooit was het verschil tussen twee teams zo groot in de 3e ronde van het Engelse bekertoernooi.

16:45 - Vooraf Vooraf, 16 uur 45

Opstelling Marine. Bayleigh Passant, Josh Solomon-Davies, James Joyce, Anthony Miley, David Raven, Adam Hughes, Jay Devine, Josh Hmami, James Barrigan, Niall Cummins, Neil Kengni Opstelling Marine Neil Kengni, Niall Cummins, James Barrigan, Josh Hmami, Jay Devine, Adam Hughes, David Raven, Anthony Miley, James Joyce, Josh Solomon-Davies, Bayleigh Passant

Opstelling Tottenham Hotspur. Joe Hart, Matt Doherty, Toby Alderweireld, Joe Rodon, Ben Davies, Moussa Sissoko, Harvey White, Gedson Fernandes, Dele Alli, Lucas Moura, Carlos Vinícius Opstelling Tottenham Hotspur Carlos Vinícius, Lucas Moura, Dele Alli, Gedson Fernandes, Harvey White, Moussa Sissoko, Ben Davies, Joe Rodon, Toby Alderweireld, Matt Doherty, Joe Hart