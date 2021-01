FA Cup: vierdeklasser Crawley Town stunt tegen Leeds uit Premier League

Leeds is de nummer 12 in de Premier League, Crawley de nummer 6 in de League Two. Leeds-coach Marcelo Bielsa voerde 7 wissels door, maar bracht toch nog een sterk team op het veld in West Sussex. Het team van Crawley bestaat vooral uit spelers die het niet waarmaakten op het hoogste niveau, coach John Yems was in de wolken met hun prestatie vandaag.

Yems: "Deze spelers hebben heel wat te bewijzen aan de clubs die hen loslieten. We toonden wat we met ons team tegen een echt goed team kunnen bewerkstelligen."

"Je moet van deze match genieten. Je werkt er ook hard genoeg voor. Het was écht een goeie teamprestatie, het is duidelijk dat we 11 vedetten hebben."

Er gebeuren natuurlijk wel meer stunts in de FA Cup, vooral in deze fase, maar dat een topklasser met zo'n groot verschil verliest is zeldzaam. Sinds de oprichting van de League Two in 1958 was het nog maar de 2e keer dat

een topklasser met 3 of meer goals verloor van een team van dat niveau.

Voormalig Tottenham-jeugdvoetballer Nick Tsaroulla opende de score 5 minuten na de rust met een superbe individuele actie: hij draaide weg van zijn bewaker en dropte de bal in de verste hoek.

Ashley Nadesan verdubbelde enkele minuten later: hij dreef de 16 in en vloerde doelman Kiko Casilla met een laag schot. 20 minuten voor tijd was het helemaal boeken toe voor de bezoekers, toen Jordan Tunnicliffe in de rebound scoorde.

Waar de thuisploeg door het dolle heen was, bleef Leeds treurig achter. "We zijn echt teleurgesteld", zegt middenvelder Ezgjan Alioski. "We namen de match serieus en wilden winnen. Crawley speelde de match van zijn leven. Ik kan het nog altijd niet geloven."