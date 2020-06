VIDEO: Jarige Kevin De Bruyne wijst Man.City de weg naar halve finale FA Cup

"De FA Cup is nu onze prioriteit", zei City-coach Guardiola voor de match. Zijn manschappen voegden op het veld meteen daad bij het woord.

City was heer en meester in de eerste helft tegen Newcastle, maar had de hulp van Schär nodig om op voorsprong te komen. Schär maakte een duidelijke duwfout op Jesus en gaf zo een penalty cadeau. Jarige job Kevin De Bruyne nam het geschenk graag aan: 0-1.

Newcastle kreeg amper een geslaagde pass in elkaar geknutseld, maar kwam na de pauze plots toch dicht bij de gelijkmaker. Invaller Gayle liet onbegrijpelijk van dichtbij een reuzenkans liggen.

Dat werd twee minuten later genadeloos afgestraft door Raheem Sterling. Hij kapte zich vrij na een mooie individuele actie en krulde dan met rechts binnen. De bal leek niet totaal onhoudbaar, maar de 0-2-eindstand stond wel op het bord.

Naast Manchester United, Arsenal en Chelsea schaart met Manchester City zich nu dus nog een grote club bij de laatste 4 in de FA Cup.