LIVE: Schittert jarige Kevin De Bruyne in FA Cup tegen Newcastle?

30' eerste helft, minuut 30. Zoeken naar openingen. De spelers van Newcastle trekken allemaal terug en beperken zich tot verdedigen. City is heer en meester. . Zoeken naar openingen De spelers van Newcastle trekken allemaal terug en beperken zich tot verdedigen. City is heer en meester.

26' De verplichte drankpauze. . eerste helft, minuut 26. De verplichte drankpauze.



26' eerste helft, minuut 26. Raheem Sterling krijgt de bal op knullige wijze in de voeten. Hij haalt stevig uit, Darlow staat paraat. . Raheem Sterling krijgt de bal op knullige wijze in de voeten. Hij haalt stevig uit, Darlow staat paraat.

25' eerste helft, minuut 25. Eerste poging De Bruyne. Kevin De Bruyne haakt af aan de rand van de 16. Hij krijgt de bal van Mahrez en schiet naast. . Eerste poging De Bruyne Kevin De Bruyne haakt af aan de rand van de 16. Hij krijgt de bal van Mahrez en schiet naast.

24' eerste helft, minuut 24. Opnieuw schiet Mahrez op doel! De doelman van Newcastle brengt redding, Sterling kan erna ook niet scoren. . Opnieuw schiet Mahrez op doel! De doelman van Newcastle brengt redding, Sterling kan erna ook niet scoren.

21' eerste helft, minuut 21. Plots is Newcastle dicht bij het doel van City. Het krijgt een vrije trap, maar daar gebeurt helemaal niets mee. . Plots is Newcastle dicht bij het doel van City. Het krijgt een vrije trap, maar daar gebeurt helemaal niets mee.

20' eerste helft, minuut 20. Dat scheelt opnieuw weinig! Mahrez is bedrijvig in de eerste 20 minuten. Zijn hard schot gaat nipt naast. Hoe lang houdt Newcastle dit vol? . Dat scheelt opnieuw weinig! Mahrez is bedrijvig in de eerste 20 minuten. Zijn hard schot gaat nipt naast. Hoe lang houdt Newcastle dit vol?

19' eerste helft, minuut 19. Het balbezit in de eerste 15 minuten: 14% vs 86%. . Het balbezit in de eerste 15 minuten: 14% vs 86%.

18' eerste helft, minuut 18. City drukt door. Een voorzet-schot van Kyle Walker in de hoop dat iemand van City zijn voet er nog tegen kan zetten. Silva raakt hem, maar de bal gaat een half metertje naast. . City drukt door Een voorzet-schot van Kyle Walker in de hoop dat iemand van City zijn voet er nog tegen kan zetten. Silva raakt hem, maar de bal gaat een half metertje naast.

16' Verjaardag. Kevin De Bruyne blaast 29 kaarsjes uit . eerste helft, minuut 16. Verjaardag Kevin De Bruyne blaast 29 kaarsjes uit



15' eerste helft, minuut 15. Een optimistisch schot van Carroll, ongevaarlijk. . Een optimistisch schot van Carroll, ongevaarlijk.

13' eerste helft, minuut 13. Newcastle wordt weggedrukt door City. De woorden van Guardiola: "De FA Cup is nu onze prioriteit". Dat is te zien. . Newcastle wordt weggedrukt door City. De woorden van Guardiola: "De FA Cup is nu onze prioriteit". Dat is te zien.

12' eerste helft, minuut 12. Kevin De Bruyne zet knappe aanval op. De Bruyne opent knap tot bij Silva, die vindt de vrijstaande Mahrez. Hij krult de bal over. Mooie aanval. . Kevin De Bruyne zet knappe aanval op De Bruyne opent knap tot bij Silva, die vindt de vrijstaande Mahrez. Hij krult de bal over. Mooie aanval.

11' eerste helft, minuut 11. Na een tweede hoekschop voor City vuurt Mahrez het eerste schot op doel af. Zijn poging wordt afgeblokt. Ook Mendy probeert het even later, maar ver naast. . Na een tweede hoekschop voor City vuurt Mahrez het eerste schot op doel af. Zijn poging wordt afgeblokt. Ook Mendy probeert het even later, maar ver naast.

8' eerste helft, minuut 8. Het initiatief ligt voortdurend bij de bezoekers uit Manchester. Veel gevaar levert dat voorlopig nog niet op. . Het initiatief ligt voortdurend bij de bezoekers uit Manchester. Veel gevaar levert dat voorlopig nog niet op.

4' eerste helft, minuut 4. Kevin De Bruyne speelt pas zijn eerste match in de FA Cup dit seizoen. . Kevin De Bruyne speelt pas zijn eerste match in de FA Cup dit seizoen.

4' eerste helft, minuut 4. Laporte maakt kennis met de elleboog van Carrol. Hij blijft even liggen, maar kan wel voortspelen. . Laporte maakt kennis met de elleboog van Carrol. Hij blijft even liggen, maar kan wel voortspelen.

2' eerste helft, minuut 2. Aftrap! Manchester City heeft de match in een leeg St. James' Park op gang getrapt. Man.City krijgt meteen een eerste corner, maar daar komt geen gevaar uit voort. . Aftrap! Manchester City heeft de match in een leeg St. James' Park op gang getrapt. Man.City krijgt meteen een eerste corner, maar daar komt geen gevaar uit voort.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

19:30 vooraf, 19 uur 30. Alle spelers gaan ook weer op één knie voor het Black Lives Matter-initiatief. . Alle spelers gaan ook weer op één knie voor het Black Lives Matter-initiatief.

19:30 vooraf, 19 uur 30. Eén minuut applaus. Voor de aftrap applaudisseren alle spelers rond de middencirkel voor de zorgverleners. . Eén minuut applaus Voor de aftrap applaudisseren alle spelers rond de middencirkel voor de zorgverleners.

19:27 vooraf, 19 uur 27. Manchester United, Arsenal en Chelsea hebben zich al verzekerd van de halve finales van de FA Cup. Schaart met Manchester City nog een grote club zich bij de laatste 4? Of zal Newcastle voor een verrassing zorgen? . Manchester United, Arsenal en Chelsea hebben zich al verzekerd van de halve finales van de FA Cup. Schaart met Manchester City nog een grote club zich bij de laatste 4? Of zal Newcastle voor een verrassing zorgen?

18:55 vooraf, 18 uur 55. Ik denk dat we nog een goeie kans maken om de FA Cup en de Champions League te winnen. Als we die bekers winnen, is het toch een ongelooflijk seizoen. Niet? Kevin De Bruyne. Ik denk dat we nog een goeie kans maken om de FA Cup en de Champions League te winnen. Als we die bekers winnen, is het toch een ongelooflijk seizoen. Niet? Kevin De Bruyne

18:54 vooraf, 18 uur 54. De titel is definitief gaan vliegen voor Manchester City, maar de FA Cup kan de ploeg van Kevin De Bruyne wel nog winnen. Als dat lukt, zou dat voor het tweede jaar op een rij het geval zijn. Eerstvolgende horde op weg naar de cup: Newcastle. . De titel is definitief gaan vliegen voor Manchester City, maar de FA Cup kan de ploeg van Kevin De Bruyne wel nog winnen. Als dat lukt, zou dat voor het tweede jaar op een rij het geval zijn. Eerstvolgende horde op weg naar de cup: Newcastle.

18:46 vooraf, 18 uur 46. De 11 namen bij Newcastle: Darlow, Manquillo, Schä, Lascelles, Fernándes, Rose, Hayden, Longstaff, Almirón, Saint-Maximin, Carroll. . De 11 namen bij Newcastle: Darlow, Manquillo, Schä, Lascelles, Fernándes, Rose, Hayden, Longstaff, Almirón, Saint-Maximin, Carroll.

11:03 vooraf, 11 uur 03. Ik heb veel zin in dit deel van het seizoen. De FA Cup is nu onze prioriteit. Newcastle kan ons pijn doen, maar we willen naar Wembley. We willen nog zoveel mogelijk winnen om dan in onze beste vorm aan de Champions League te beginnen. Pep Guardiola. Ik heb veel zin in dit deel van het seizoen. De FA Cup is nu onze prioriteit. Newcastle kan ons pijn doen, maar we willen naar Wembley. We willen nog zoveel mogelijk winnen om dan in onze beste vorm aan de Champions League te beginnen Pep Guardiola

10:59 vooraf, 10 uur 59. Heel wat geblesseerden bij City. Sergio Agüero is er vanavond zeker niet bij. De spits viel geblesseerd uit in de competitiematch tegen Burnley. "Hij is waarschijnlijk out voor de rest van het seizoen", vertelde Guardiola op zijn persconferentie. Ook Phil Foden en John Stones zijn nog niet fit en Fernandinho is geschorst. . Heel wat geblesseerden bij City Sergio Agüero is er vanavond zeker niet bij. De spits viel geblesseerd uit in de competitiematch tegen Burnley. "Hij is waarschijnlijk out voor de rest van het seizoen", vertelde Guardiola op zijn persconferentie. Ook Phil Foden en John Stones zijn nog niet fit en Fernandinho is geschorst.

10:54 - Vooraf Vooraf, 10 uur 54

Opstelling Newcastle United. Karl Darlow, Javier Manquillo, Fabian Schär, Jamaal Lascelles, Federico Fernández, Danny Rose, Miguel Almirón, Sean Longstaff, Isaac Hayden, Allan Saint-Maximin, Andy Carroll

Opstelling Manchester City. Claudio Bravo, Kyle Walker, Nicolás Otamendi, Aymeric Laporte, Benjamin Mendy, Kevin De Bruyne, David Silva, Ilkay Gündogan, Riyad Mahrez, Gabriel Jesus, Raheem Sterling