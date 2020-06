Chelsea schakelt Leicester, met Tielemans en Praet, uit na povere bekermatch

Leicester City is dit seizoen een van de revelaties en had misschien wel voor het eerst in zijn geschiedenis de FA Cup kunnen winnen. Maar de coronacrisis heeft er blijkbaar stevig ingehakt, want Leicester is onherkenbaar uit de lockdown gekomen.

Ook tegen Chelsea was het niet veel soeps, ondanks de rentree in de basis van Tielemans en Praet. In de 1e helft was de match nog in evenwicht, maar na enkele slimme wissels van Lampard bij de rust verloren de Leicester-Belgen de strijd op het middenveld.

Een van die verse krachten, Ross Barkley, tekende uiteindelijk voor het doelpunt van de kwalificatie. Hij dook net op het juiste moment voor doel op om een voorzet vanaf rechts in één tijd in doel te werken.

Een steriel slotoffensief leidde uiteindelijk tot niets, waardoor met Chelsea voor de 3e bekermatch op een rij de favoriet doorstoot.