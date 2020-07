LIVE: Twee fouten De Gea helpen Chelsea op weg naar finale FA Cup

Fase per fase

90+7' tweede helft, minuut 97. Einde. Chelsea daagt Arsenal uit in de finale van de Champions League. Een dubbele fout van De Gea en een owngoal van Maguire deden United de das om. Het penaltydoelpunt van Fernandes kwam te laat voor een remonte. . Einde Chelsea daagt Arsenal uit in de finale van de Champions League. Een dubbele fout van De Gea en een owngoal van Maguire deden United de das om. Het penaltydoelpunt van Fernandes kwam te laat voor een remonte.

90+6' tweede helft, minuut 96. Chelsea wil zijn overwinning nog wat glans geven. De actie van Hudson-Odoi is mooi, de afwerking lukt niet. . Chelsea wil zijn overwinning nog wat glans geven. De actie van Hudson-Odoi is mooi, de afwerking lukt niet.

90+1' tweede helft, minuut 91. Vervanging bij Chelsea, Pedro erin, Mason Mount eruit wissel Mason Mount Pedro

90' tweede helft, minuut 90. Het penaltydoelpunt zal slechts een voetnoot zijn in de overwinning van Chelsea. Het lanceert United niet naar een miraculeuze terugkeer. . Het penaltydoelpunt zal slechts een voetnoot zijn in de overwinning van Chelsea. Het lanceert United niet naar een miraculeuze terugkeer.

86' tweede helft, minuut 86. Vervanging bij Chelsea, Ruben Loftus-Cheek erin, Mateo Kovacic eruit wissel Mateo Kovacic Ruben Loftus-Cheek

86' tweede helft, minuut 86. Fernandes redt eer United. Met een sprongetje in de aanloop brengt Fernandes Caballero in de war. De Portugees redt de eer van United in de halve finale. . Fernandes redt eer United Met een sprongetje in de aanloop brengt Fernandes Caballero in de war. De Portugees redt de eer van United in de halve finale.

85' Doelpunt na strafschop tijdens tweede helft, minuut 85 door Bruno Fernandes van Manchester United. 1, 3. penalty Manchester United Chelsea einde 1 3

85' tweede helft, minuut 85. Strafschop voor United. Hudson-Odoi haalt Martial ongelukkig onderuit in het strafschopgebied en de bal gaat op de stip. . Strafschop voor United Hudson-Odoi haalt Martial ongelukkig onderuit in het strafschopgebied en de bal gaat op de stip.

83' tweede helft, minuut 83. Van een slotoffensief van United is geen sprake. Integendeel, Chelsea eist het balbezit op in de slotminuten. . Van een slotoffensief van United is geen sprake. Integendeel, Chelsea eist het balbezit op in de slotminuten.

80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Chelsea, Callum Hudson-Odoi erin, Willian eruit wissel Willian Callum Hudson-Odoi

80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Chelsea, Tammy Abraham erin, Olivier Giroud eruit wissel Olivier Giroud Tammy Abraham

80' tweede helft, minuut 80. Rashford, al 78 minuten onzichtbaar, wordt naar de kant gehaald voor Ighalo. Ook Wan-Bissaka moet plaats ruimen. De kans is klein dat dit de motor van United nog op gang zal krijgen. . Rashford, al 78 minuten onzichtbaar, wordt naar de kant gehaald voor Ighalo. Ook Wan-Bissaka moet plaats ruimen. De kans is klein dat dit de motor van United nog op gang zal krijgen.

79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij Manchester United, Timothy Fosu-Mensah erin, Aaron Wan-Bissaka eruit wissel Aaron Wan-Bissaka Timothy Fosu-Mensah

79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij Manchester United, Odion Ighalo erin, Marcus Rashford eruit wissel Marcus Rashford Odion Ighalo

76' tweede helft, minuut 76. Chelsea naar finale. We krijgen een volledige Londense finale in de FA Cup. Marcos Alonso vindt de eenzame Antonio Rüdiger in het strafschopgebied, die De Gea een derde keer verschalkt. Door een lichte afwijking op de voet van Maguire was de doelman nu wel kansloos. . Chelsea naar finale We krijgen een volledige Londense finale in de FA Cup. Marcos Alonso vindt de eenzame Antonio Rüdiger in het strafschopgebied, die De Gea een derde keer verschalkt. Door een lichte afwijking op de voet van Maguire was de doelman nu wel kansloos.

74' Owngoal tijdens tweede helft, minuut 74 door Harry Maguire van Chelsea. 0, 3. own goal Manchester United Chelsea einde 0 3

73' tweede helft, minuut 73. Chelsea moet nog 20 minuten stand houden om zijn naam naast Arsenal te schrijven op de affiche van de finale van de FA Cup. Voorlopig komt het niet in de problemen. . Chelsea moet nog 20 minuten stand houden om zijn naam naast Arsenal te schrijven op de affiche van de finale van de FA Cup. Voorlopig komt het niet in de problemen.

73' tweede helft, minuut 73. Door de aanvalspogingen van United ligt er veel ruimte voor Chelsea om tegen te prikken. Kovavic staat klaar, maar de voorzet van Reece James komt niet toe. . Door de aanvalspogingen van United ligt er veel ruimte voor Chelsea om tegen te prikken. Kovavic staat klaar, maar de voorzet van Reece James komt niet toe.

71' Gele kaart voor Paul Pogba van Manchester United tijdens tweede helft, minuut 71 Paul Pogba Manchester United

69' tweede helft, minuut 69. Manchester United kan de drinkpauze gebruiken om te herbronnen. Zelfs met Pogba, Greenwood en Martial tussen de lijnen bokst het amper kansen in elkaar. . Manchester United kan de drinkpauze gebruiken om te herbronnen. Zelfs met Pogba, Greenwood en Martial tussen de lijnen bokst het amper kansen in elkaar.

66' tweede helft, minuut 66. Ook aan de overkant blijft de doelman niet foutloos. Willy Caballero komt slecht uit op een corner, maar Maguire kopt naast. United blijft tegen een kloof van twee doelpunten aankijken. . Ook aan de overkant blijft de doelman niet foutloos. Willy Caballero komt slecht uit op een corner, maar Maguire kopt naast. United blijft tegen een kloof van twee doelpunten aankijken.

59' tweede helft, minuut 59. Dan toch een goede redding van De Gea. De Gea werkt de twijfels wat weg met een puike redding. Een afgeweken schot van Giroud biedt een kans voor de United-doelman om zijn eer wat te redden. . Dan toch een goede redding van De Gea De Gea werkt de twijfels wat weg met een puike redding. Een afgeweken schot van Giroud biedt een kans voor de United-doelman om zijn eer wat te redden.

59' tweede helft, minuut 59. Mount dicht bij 0-3. Willian speelt een sterke wedstrijd en schotelt Mason Mount een nieuwe kans voor. Het 21-jarige talent mikt naar de rechterbovenhoek, maar mikt over. . Mount dicht bij 0-3 Willian speelt een sterke wedstrijd en schotelt Mason Mount een nieuwe kans voor. Het 21-jarige talent mikt naar de rechterbovenhoek, maar mikt over.

57' tweede helft, minuut 57. Solskjaer gooit het roer om. Manchester United staat op de rand van de uitschakeling, dus haalt Solskjaer de grote wapens uit zijn artilleriekast. Paul Pogba en talent Mason Greenwood komen tussen de lijnen en moeten United aanvallend eindelijk wat tanden geven. . Solskjaer gooit het roer om Manchester United staat op de rand van de uitschakeling, dus haalt Solskjaer de grote wapens uit zijn artilleriekast. Paul Pogba en talent Mason Greenwood komen tussen de lijnen en moeten United aanvallend eindelijk wat tanden geven.

56' tweede helft, minuut 56. Vervanging bij Manchester United, Mason Greenwood erin, Daniel James eruit wissel Daniel James Mason Greenwood

55' tweede helft, minuut 55. Vervanging bij Manchester United, Paul Pogba erin, Fred eruit wissel Fred Paul Pogba

55' tweede helft, minuut 55. Manchester United heeft nog een stevige remonte nodig om verlengingen of strafschoppen in de wacht te slepen. Maar voorlopig is het Chelsea dat de wet predikt. . Manchester United heeft nog een stevige remonte nodig om verlengingen of strafschoppen in de wacht te slepen. Maar voorlopig is het Chelsea dat de wet predikt.

48' tweede helft, minuut 48. De Gea laat zich weer verrassen. Haal het vraagteken maar weg: Chelsea is op weg naar de finale van de FA Cup. Een laag afstandsschot van Mason Mount mag geen probleem vormen voor De Gea in zijn korte hoek, maar de doelman gaat pijnlijk in de fout. . De Gea laat zich weer verrassen Haal het vraagteken maar weg: Chelsea is op weg naar de finale van de FA Cup. Een laag afstandsschot van Mason Mount mag geen probleem vormen voor De Gea in zijn korte hoek, maar de doelman gaat pijnlijk in de fout.

46' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 46 door Mason Mount van Chelsea. 0, 2. goal Manchester United Chelsea einde 0 2

46' tweede helft, minuut 46. Start tweede helft. Chelsea begint met een krappe voorsprong aan de tweede helft. Geeft het zijn ticket voor de finale nog weg of kan het United voor het eerst dit seizoen kloppen? . Start tweede helft Chelsea begint met een krappe voorsprong aan de tweede helft. Geeft het zijn ticket voor de finale nog weg of kan het United voor het eerst dit seizoen kloppen?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+15' eerste helft, minuut 60. Rust. Een spektakelloze eerste helft leek niets op te leveren. Chelsea kon de weinige kansen niet verzilveren, Manchester United was aanvallend nergens. Maar Giroud brak net voor de pauze nog de ban met een intikker. . Rust Een spektakelloze eerste helft leek niets op te leveren. Chelsea kon de weinige kansen niet verzilveren, Manchester United was aanvallend nergens. Maar Giroud brak net voor de pauze nog de ban met een intikker.

45+13' eerste helft eerste helft, minuut 58 match afgelopen

45+13' eerste helft, minuut 58. Giroud slaat nog toe. Net voor de rust slaat Chelsea toch nog toe. Maguire laat de voorzet van Azpilicueta passeren, Giroud troeft Lindelof af, De Gea kan de bal niet meer stoppen. Op basis van de weinige kansen in de eerste helft een verdiende voorsprong voor The Blues. . Giroud slaat nog toe Net voor de rust slaat Chelsea toch nog toe. Maguire laat de voorzet van Azpilicueta passeren, Giroud troeft Lindelof af, De Gea kan de bal niet meer stoppen. Op basis van de weinige kansen in de eerste helft een verdiende voorsprong voor The Blues.

45+11' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 56 door Olivier Giroud van Chelsea. 0, 1. goal Manchester United Chelsea einde 0 1

45+10' eerste helft, minuut 55. Na een lange pauze komt Chelsea goed weg. Rüdiger en Zouma vergeten te communiceren en zien Martial niet opduiken in hun rug. Zouma heeft het nodige geluk dat hij bij het wegwerken ook Martial onderuit haalt. . Na een lange pauze komt Chelsea goed weg. Rüdiger en Zouma vergeten te communiceren en zien Martial niet opduiken in hun rug. Zouma heeft het nodige geluk dat hij bij het wegwerken ook Martial onderuit haalt.

45+3' eerste helft, minuut 48. Eric Bailly kan niet meer verder na twee botsingen met zijn hoofd. Vreemd genoeg vervangt Solskjaer zijn verdediger door Anthony Martial. De driemansdefensie wordt zo een tweemansdefensie: wie moet achterin depanneren? . Eric Bailly kan niet meer verder na twee botsingen met zijn hoofd. Vreemd genoeg vervangt Solskjaer zijn verdediger door Anthony Martial. De driemansdefensie wordt zo een tweemansdefensie: wie moet achterin depanneren?

45+2' eerste helft, minuut 47. Vervanging bij Manchester United, Anthony Martial erin, Eric Bailly eruit wissel Eric Bailly Anthony Martial

44' eerste helft, minuut 44. De wedstrijd ligt opnieuw stil na een botsing, nu tussen ploegmaats Bailly en Maguire. Harry Maguire bloedt aan zijn wenkbrauw en moet worden opgelapt. . De wedstrijd ligt opnieuw stil na een botsing, nu tussen ploegmaats Bailly en Maguire. Harry Maguire bloedt aan zijn wenkbrauw en moet worden opgelapt.

40' eerste helft, minuut 40. Zouma probeert. Mason Mount houdt de United-defensie aan de praat en mikt een voorzet naar de eerste paal. Kurt Zouma duikt nog net voor Bailly om te koppen, maar dat levert een stevige botsing op. Ze zien allebei sterretjes, geen doelpunt. . Zouma probeert Mason Mount houdt de United-defensie aan de praat en mikt een voorzet naar de eerste paal. Kurt Zouma duikt nog net voor Bailly om te koppen, maar dat levert een stevige botsing op. Ze zien allebei sterretjes, geen doelpunt.

38' eerste helft, minuut 38. Tien minuten voor de pauze lijkt United wat meer een vuist te maken. Een vrije trap van Rashford is te opportunistisch, maar in de nasleep wordt het toch wat warmer voor de neus van Caballero. . Tien minuten voor de pauze lijkt United wat meer een vuist te maken. Een vrije trap van Rashford is te opportunistisch, maar in de nasleep wordt het toch wat warmer voor de neus van Caballero.

36' eerste helft, minuut 36. Bruno Fernandes is voor de derde keer het slachtoffer van een te late ingreep van Chelsea en sakkert dat Mike Dean nog altijd geen kaarten tevoorschijn tovert. . Bruno Fernandes is voor de derde keer het slachtoffer van een te late ingreep van Chelsea en sakkert dat Mike Dean nog altijd geen kaarten tevoorschijn tovert.

34' eerste helft, minuut 34. Willian schuimt de volledige linkerflank af en ziet Giroud staan, maar levert een dramatische voorzet af. Zo zal het niet lukken voor Chelsea. . Willian schuimt de volledige linkerflank af en ziet Giroud staan, maar levert een dramatische voorzet af. Zo zal het niet lukken voor Chelsea.

33' eerste helft, minuut 33. Dan toch eens United. Met een vrije trap kan United dan toch eens een bal tussen de palen mikken. De penseelstreek van Bruno Fernandes is te centraal om ervaren rot Willy Caballero te verrassen. . Dan toch eens United Met een vrije trap kan United dan toch eens een bal tussen de palen mikken. De penseelstreek van Bruno Fernandes is te centraal om ervaren rot Willy Caballero te verrassen.

31' eerste helft, minuut 31. Bij Manchester United kijken ze naar Bruno Fernandes om iets te forceren. Met een mooie steekpass op Daniel James geeft hij de aanzet, maar er wordt te lang getalmd om iets van de tegenaanval te maken. . Bij Manchester United kijken ze naar Bruno Fernandes om iets te forceren. Met een mooie steekpass op Daniel James geeft hij de aanzet, maar er wordt te lang getalmd om iets van de tegenaanval te maken.

28' eerste helft, minuut 28. Manchester United heeft offensief nog niet veel getoond. Ole Gunnar Solskjaer probeert bij te sturen, maar Chelsea zwaait nog steeds de plak. . Manchester United heeft offensief nog niet veel getoond. Ole Gunnar Solskjaer probeert bij te sturen, maar Chelsea zwaait nog steeds de plak.

25' eerste helft, minuut 25. Azpilicueta gewaarschuwd. Azpilicueta deelt nu ook een tikje uit aan Bruno Fernandes. De Spaanse verdediger mag blij zijn dat de gele kaart op zak blijft. . Azpilicueta gewaarschuwd Azpilicueta deelt nu ook een tikje uit aan Bruno Fernandes. De Spaanse verdediger mag blij zijn dat de gele kaart op zak blijft.

24' eerste helft, minuut 24. Chelsea blijft voorin hangen na een mislukte corner, maar kan geen gebruik maken van het overwicht. De voorzet van Reece James is te laag om chaos te veroorzaken. . Chelsea blijft voorin hangen na een mislukte corner, maar kan geen gebruik maken van het overwicht. De voorzet van Reece James is te laag om chaos te veroorzaken.

22' eerste helft, minuut 22. Ook Azpilicueta schuwt een stevige ingreep niet. Hij laat Marcus Rashford voelen dat hij op het veld staat. Scheidsrechter Mike Dean moet even een waarschuwende vinger opsteken. . Ook Azpilicueta schuwt een stevige ingreep niet. Hij laat Marcus Rashford voelen dat hij op het veld staat. Scheidsrechter Mike Dean moet even een waarschuwende vinger opsteken.

18' eerste helft, minuut 18. Jorginho deelt een tikje uit op de enkel van sterkhouder Bruno Fernandes. De aanvallende middenvelder van United moet even bekomen. . Jorginho deelt een tikje uit op de enkel van sterkhouder Bruno Fernandes. De aanvallende middenvelder van United moet even bekomen.

17' eerste helft, minuut 17. Het gevaar blijft van Chelsea komen. Marcos Alonso klimt hoger dan Wan-Bissaka, maar kan de bal niet meer omlaag knikken. Coach Frank Lampard grijpt zich naar de haren. . Het gevaar blijft van Chelsea komen. Marcos Alonso klimt hoger dan Wan-Bissaka, maar kan de bal niet meer omlaag knikken. Coach Frank Lampard grijpt zich naar de haren.

14' eerste helft, minuut 14. Manchester United ziet Chelsea overnemen in de regiestoel. Willian verovert slim de bal en gunt The Blues even wat tijd om op te bouwen. United blijft druk zetten om dat te beletten. . Manchester United ziet Chelsea overnemen in de regiestoel. Willian verovert slim de bal en gunt The Blues even wat tijd om op te bouwen. United blijft druk zetten om dat te beletten.

11' eerste helft, minuut 11. Eerste kans voor Chelsea. Scheidsrechter Mike Dean loopt wat in de weg van Matic, waardoor Chelsea een eerste tegenaanval kan lanceren. Reece James gaat voor eigen succes en vindt de vuisten van De Gea met zijn afstandsschot. . Eerste kans voor Chelsea Scheidsrechter Mike Dean loopt wat in de weg van Matic, waardoor Chelsea een eerste tegenaanval kan lanceren. Reece James gaat voor eigen succes en vindt de vuisten van De Gea met zijn afstandsschot.

8' eerste helft, minuut 8. Manchester United begint de bal wat meer op te eisen, maar de zoektocht naar gevaar verloopt nog moeizaam. De risico's worden geschuwd in de openingsminuten. . Manchester United begint de bal wat meer op te eisen, maar de zoektocht naar gevaar verloopt nog moeizaam. De risico's worden geschuwd in de openingsminuten.

6' eerste helft, minuut 6. De studieronde wordt voorbeeldig gevolgd: Manchester United en Chelsea snuffelen wat aan elkaar, maar de bal is nog niet in het strafschopgebied geweest. . De studieronde wordt voorbeeldig gevolgd: Manchester United en Chelsea snuffelen wat aan elkaar, maar de bal is nog niet in het strafschopgebied geweest.

4' eerste helft, minuut 4. Manchester United zet de driemansdefensie van Chelsea stevig onder druk bij het uitvoetballen. Willy Caballero trapt wat paniekerig uit, maar er volgt geen gevaar. . Manchester United zet de driemansdefensie van Chelsea stevig onder druk bij het uitvoetballen. Willy Caballero trapt wat paniekerig uit, maar er volgt geen gevaar.

1' eerste helft, minuut 1. Start eerste helft. In een leeg Wembley heeft Manchester United de halve finale van de FA Cup tegen Chelsea op gang getrapt. Wie daagt Arsenal uit in de finale? . Start eerste helft In een leeg Wembley heeft Manchester United de halve finale van de FA Cup tegen Chelsea op gang getrapt. Wie daagt Arsenal uit in de finale?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:56 vooraf, 18 uur 56. Manchester United is al 19 wedstrijden op rij ongeslagen en wil dat reeksje nog wat langer maken. Het kon Chelsea dit seizoen ook al drie keer kloppen: 2 keer in de competitie (4-0 en 0-2) en 1 keer in de Carabao Cup (1-2). . Manchester United is al 19 wedstrijden op rij ongeslagen en wil dat reeksje nog wat langer maken. Het kon Chelsea dit seizoen ook al drie keer kloppen: 2 keer in de competitie (4-0 en 0-2) en 1 keer in de Carabao Cup (1-2).

18:36 vooraf, 18 uur 36. Onvoorspelbare statistieken. Chelsea heeft 12 van zijn laatste 15 halve finales in de FA Cup gewonnen. Manchester United is 15 van de 17 keer doorgestoten. Het is dan ook heel moeilijk om te voorspellen wie de bovenhand haalt. . Onvoorspelbare statistieken Chelsea heeft 12 van zijn laatste 15 halve finales in de FA Cup gewonnen. Manchester United is 15 van de 17 keer doorgestoten. Het is dan ook heel moeilijk om te voorspellen wie de bovenhand haalt.

18:32 vooraf, 18 uur 32. Ook Lampard wisselt. Beide ploegen lijken met een driemansdefensie aan de aftrap te komen. Ook Frank Lampard schuift wat met pionnen bij Chelsea. Willy Caballero start onder de lat. Mason Mount en Reece James vervangen Loftus-Cheek en Pulisic. . Ook Lampard wisselt Beide ploegen lijken met een driemansdefensie aan de aftrap te komen. Ook Frank Lampard schuift wat met pionnen bij Chelsea. Willy Caballero start onder de lat. Mason Mount en Reece James vervangen Loftus-Cheek en Pulisic.

18:30 vooraf, 18 uur 30. Vijf wissels bij United. Ole Gunnar Solskjaer laat enkel basispionnen op de bank voor de halve finale van de FA Cup. Onder meer rasaanvaller Mason Greenwood, Paul Pogba en Anthony Martial staan niet aan de aftrap. Matic, Fred, Williams, James en Bailly krijgen wel een kans. . Vijf wissels bij United Ole Gunnar Solskjaer laat enkel basispionnen op de bank voor de halve finale van de FA Cup. Onder meer rasaanvaller Mason Greenwood, Paul Pogba en Anthony Martial staan niet aan de aftrap. Matic, Fred, Williams, James en Bailly krijgen wel een kans.

18:25 vooraf, 18 uur 25. Uitdager gezocht voor Arsenal. Nog drie ploegen maken dit jaar kans op een prijs in Engeland: Arsenal, Manchester United en Chelsea. Arsenal heeft zijn ticket voor de finale van de FA Cup al beet, United en Chelsea mogen nog bikkelen om op de affiche te komen. Wie haalt de finale van de FA Cup? . Uitdager gezocht voor Arsenal Nog drie ploegen maken dit jaar kans op een prijs in Engeland: Arsenal, Manchester United en Chelsea. Arsenal heeft zijn ticket voor de finale van de FA Cup al beet, United en Chelsea mogen nog bikkelen om op de affiche te komen. Wie haalt de finale van de FA Cup?

18:25 - Vooraf Vooraf, 18 uur 25

Opstelling Manchester United. David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Eric Bailly, Harry Maguire, Brandon Williams, Nemanja Matic, Bruno Fernandes, Fred, Daniel James, Marcus Rashford Opstelling Manchester United Marcus Rashford, Daniel James, Fred, Bruno Fernandes, Nemanja Matic, Brandon Williams, Harry Maguire, Eric Bailly, Victor Lindelöf, Aaron Wan-Bissaka, David De Gea

Opstelling Chelsea. Willy Caballero, César Azpilicueta, Antonio Rüdiger, Kurt Zouma, Reece James, Jorginho, Mateo Kovacic, Marcos Alonso, Willian, Olivier Giroud, Mason Mount Opstelling Chelsea Mason Mount, Olivier Giroud, Willian, Marcos Alonso, Mateo Kovacic, Jorginho, Reece James, Kurt Zouma, Antonio Rüdiger, César Azpilicueta, Willy Caballero