Manchester City grijpt ook in de FA Cup naast de prijzen, Arsenal naar de finale

Arsenal is eerst nergens, maar Aubameyang breekt de ban

Maar daar was plots Aubameyang. De Gabonees verprutste de eerste (grote) kans voor Arsenal, maar maakte een drietal minuten nadien zijn foutje goed met de openingstreffer: een doelpunt van formaat. Niet veel later mocht Mustafi enorm blij zijn dat hij niet van het veld werd gestuurd na een grove overtreding op David Silva.

City domineerde het wedstrijdbegin, Arsenal was onder de indruk en bakte er maar niets van. Het mocht opgelucht ademhalen dat de ongelukkige terugspeelbal van David Luiz (die voorts een uitstekende partij speelde) en het balverlies van Mustafi geen grote gevolgen hadden.

Mikel Arteta kwam met zijn Arsenal dan weer als underdog naar Wembley, maar zat wel vol vertrouwen na de zege tegen Liverpool in de competitie. Maar van dat vertrouwen was aanvankelijk bitterweinig te zien.

Arsenal vs Manchester City, Arteta vs Guardiola ofwel de leerling vs de leermeester. Guardiola had vooraf mooie woorden voor zijn tegenstander (en voormalig assistent), maar had zijn zinnen ongetwijfeld op een prijs voor zijn City gezet.

City vergeet te scoren, Aubameyang straft af

City herleefde weer na de rust, want na het openingsdoelpunt was het even ingedommeld. Sterling kon een voorzet van De Bruyne maar net niet benutten en Arsenal-doelman Martinez ging goed plat op de schuiver van Mahrez.

Niet veel later mocht De Bruyne zich eens achter een vrije trap zetten. Doelpunt, dachten we! Maar de bal verdween in het zijnet.

En daar was dan de spreekwoordelijke ijskoude douche. Boeman van dienst Aubameyang werd op wandel gestuurd richting Ederson. Oog in oog met de Braziliaanse doelman werkte de spits het koelbloedig af: 2-0.

Het enige wat City nog op de mat kon leggen, was een poging van Laporte die in een ander universum belandde en een betere poging van de Fransman, die maar net naast de paal zoefde.

Na de Premier League-titel misloopt City nu ook de FA Cup. De Champions League dan maar? Maar dan moet het wel voorbij collega-Rode Duivels Courtois & Hazard.