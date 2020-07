LIVE: Tweede treffer Aubameyang lijkt De Bruyne en co kopje onder te duwen

90+4' tweede helft, minuut 94. City lijkt de moed al opgegeven te hebben, want het is Arsenal dat controleert. Achterin speelt David Luiz ook een dijk van een wedstrijd samen met Tierney. . City lijkt de moed al opgegeven te hebben, want het is Arsenal dat controleert. Achterin speelt David Luiz ook een dijk van een wedstrijd samen met Tierney.

89' Toegevoegde tijd. We krijgen maar liefst 7 minuten extra tijd. . tweede helft, minuut 89. Toegevoegde tijd We krijgen maar liefst 7 minuten extra tijd.

88' tweede helft, minuut 88. Vervanging bij Arsenal, Sead Kolašinac erin, Dani Ceballos eruit wissel Dani Ceballos Sead Kolašinac

87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij Manchester City, Fernandinho erin, David Silva eruit wissel David Silva Fernandinho

87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij Arsenal, Rob Holding erin, Shkodran Mustafi eruit wissel Shkodran Mustafi Rob Holding

84' Mustafi schreeuwt het uit. Sterling gaat in duel met Mustafi en belandt met zijn knie op de dij van Mustafi. Die blijft tegen het gras liggen en is aan vervanging toe. . tweede helft, minuut 84. Mustafi schreeuwt het uit Sterling gaat in duel met Mustafi en belandt met zijn knie op de dij van Mustafi. Die blijft tegen het gras liggen en is aan vervanging toe.

83' tweede helft, minuut 83. Schicht Laporte. Zo slecht zijn poging daarnet was, zo goed is zijn schot nu! De Fransman ziet zijn pegel net naast doel verdwijnen. . Schicht Laporte Zo slecht zijn poging daarnet was, zo goed is zijn schot nu! De Fransman ziet zijn pegel net naast doel verdwijnen.

80' tweede helft, minuut 80. City probeert, maar komt niet verder dan enkele voorzetten. Verdediger Laporte probeert het dan toch eens met een schot, maar dat belandt een universum verder. . City probeert, maar komt niet verder dan enkele voorzetten. Verdediger Laporte probeert het dan toch eens met een schot, maar dat belandt een universum verder.

78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij Arsenal, Lucas Torreira erin, Alexandre Lacazette eruit wissel Alexandre Lacazette Lucas Torreira

72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij Arsenal, Joe Willock erin, Nicolas Pépé eruit wissel Nicolas Pépé Joe Willock

71' tweede helft, minuut 71. Arsenal naar de finale? Aubameyang met zijn tweede: 2-0. Aubameyang wordt richting Ederson gelanceerd en komt oog in oog te staan met de doelman. De Gabonese spits twijfelt niet en legt zijn 2e tegen het net. . Arsenal naar de finale? Aubameyang met zijn tweede: 2-0 Aubameyang wordt richting Ederson gelanceerd en komt oog in oog te staan met de doelman. De Gabonese spits twijfelt niet en legt zijn 2e tegen het net.

71' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 71 door Pierre-Emerick Aubameyang van Arsenal. 2, 0. goal Arsenal Manchester City 2 0

67' tweede helft, minuut 67. De Bruyne krijgt de bal pardoes in de voeten. De Belg lijkt te denken dat hij in buitenspelpositie staat en wacht even. Uiteindelijk kiest hij toch voor de voorzet, maar Arsenal blijft overleven. De druk van City neemt toe. . De Bruyne krijgt de bal pardoes in de voeten. De Belg lijkt te denken dat hij in buitenspelpositie staat en wacht even. Uiteindelijk kiest hij toch voor de voorzet, maar Arsenal blijft overleven. De druk van City neemt toe.

66' tweede helft, minuut 66. Vervanging bij Manchester City, Phil Foden erin, Riyad Mahrez eruit wissel Riyad Mahrez Phil Foden

66' tweede helft, minuut 66. Vervanging bij Manchester City, Rodrigo erin, Ilkay Gündogan eruit wissel Ilkay Gündogan Rodrigo

64' tweede helft, minuut 64. Enkele seconde na de strafschopfase gaat een hoge voorzet van City alles en iedereen voorbij in de zestien. Martinez graait net op tijd de bal in zijn handen. . Enkele seconde na de strafschopfase gaat een hoge voorzet van City alles en iedereen voorbij in de zestien. Martinez graait net op tijd de bal in zijn handen.

63' tweede helft, minuut 63. City eist strafschop. Manchester City eist een strafschop na een tackle van Mustafi op Sterling. De VAR komt tussen, zoekt het juiste standpunt om de fase goed te bekijken, maar de beelden zijn niet duidelijk genoeg. Geen strafschop dus. . City eist strafschop Manchester City eist een strafschop na een tackle van Mustafi op Sterling. De VAR komt tussen, zoekt het juiste standpunt om de fase goed te bekijken, maar de beelden zijn niet duidelijk genoeg. Geen strafschop dus.

62' tweede helft, minuut 62. Vrije trap De Bruyne. Kevin De Bruyne is de de man die het vaakst gezocht wordt in deze periode van de wedstrijd. De Rode Duivel zet zich achter een vrije trap, krult de bal mooi richting Martinez, maar besluit in het zijnet. . Vrije trap De Bruyne Kevin De Bruyne is de de man die het vaakst gezocht wordt in deze periode van de wedstrijd. De Rode Duivel zet zich achter een vrije trap, krult de bal mooi richting Martinez, maar besluit in het zijnet.

58' tweede helft, minuut 58. Een hoekschop van De Bruyne raakt maar niet weg voor de neus van Martinez. David Silva heeft uiteindelijk het laatste woord, maar een nieuwe hoekschop wordt het resultaat. . Een hoekschop van De Bruyne raakt maar niet weg voor de neus van Martinez. David Silva heeft uiteindelijk het laatste woord, maar een nieuwe hoekschop wordt het resultaat.

54' tweede helft, minuut 54. Schot Mahrez, knappe save Martinez. Daar is Mahrez voor het eerst. De Algerijn snijdt naar binnen en zoekt de rechterbenedenhoek. Doelman Martinez is bij de pinken en gaat goed plat. . Schot Mahrez, knappe save Martinez Daar is Mahrez voor het eerst. De Algerijn snijdt naar binnen en zoekt de rechterbenedenhoek. Doelman Martinez is bij de pinken en gaat goed plat.

49' tweede helft, minuut 49. Net geen assist voor De Bruyne. De Bruyne komt op volle snelheid de linkerflank aangestormd en bedient opnieuw Sterling. De Britse dribbelkont zet er zijn mindere linker tegen en ziet zijn poging voorlangs hobbelen. . Net geen assist voor De Bruyne De Bruyne komt op volle snelheid de linkerflank aangestormd en bedient opnieuw Sterling. De Britse dribbelkont zet er zijn mindere linker tegen en ziet zijn poging voorlangs hobbelen.

47' tweede helft, minuut 47. De Bruyne komt in schietpositie, lijkt ook zijn kans te gaan wagen, maar legt sluw af voor Sterling. Die knalt hoog over. . De Bruyne komt in schietpositie, lijkt ook zijn kans te gaan wagen, maar legt sluw af voor Sterling. Die knalt hoog over.

46' Statistiek. Arsenal leverde de eerste 40 minuten 3 schoten af op doel - evenveel als in de 3 vorige ontmoetingen met Manchester City. . tweede helft, minuut 46. Statistiek Arsenal leverde de eerste 40 minuten 3 schoten af op doel - evenveel als in de 3 vorige ontmoetingen met Manchester City.



46' tweede helft, minuut 46. START 2E HELFT. We voetballen weer! Legt Arsenal, na Liverpool afgelopen week, nu ook Manchester City het zwijgen op? De Bruyne en co hebben nog 45 minuten om het tij te keren. . START 2E HELFT We voetballen weer! Legt Arsenal, na Liverpool afgelopen week, nu ook Manchester City het zwijgen op? De Bruyne en co hebben nog 45 minuten om het tij te keren.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+3' eerste helft, minuut 48. RUST! We gaan rusten met een verrassende 1-0-voorsprong voor Arsenal. Manchester City domineerde het wedstrijdbegin, maar de goal van Aubameyang keerde het tij. . RUST! We gaan rusten met een verrassende 1-0-voorsprong voor Arsenal. Manchester City domineerde het wedstrijdbegin, maar de goal van Aubameyang keerde het tij.

44' eerste helft, minuut 44. Opnieuw probeert Arsenal een aanval in elkaar te knutselen. Xhaka lijkt te gaan aanleggen, maar legt opzij. De voorzet vanop de flank komt er niet uit. . Opnieuw probeert Arsenal een aanval in elkaar te knutselen. Xhaka lijkt te gaan aanleggen, maar legt opzij. De voorzet vanop de flank komt er niet uit.

41' Redding. De voorsprong heeft Arsenal nieuwe moed gegeven, want het neemt het commando stilaan wat over. Mustafi zet zijn hoofd tegen een voorzet, Ederson kan met zijn vingertoppen nog net in hoekschop verlengen. . eerste helft, minuut 41. Redding De voorsprong heeft Arsenal nieuwe moed gegeven, want het neemt het commando stilaan wat over. Mustafi zet zijn hoofd tegen een voorzet, Ederson kan met zijn vingertoppen nog net in hoekschop verlengen.

29' eerste helft, minuut 29. Een pegel van De Bruyne spat uiteen op het lichaam van Xhaka. Onze landgenoot heeft hands gezien, maar niet voldoende voor een strafschop, oordeelt scheidsrechter Moss. Een terechte beslissing, lijkt ons. . Een pegel van De Bruyne spat uiteen op het lichaam van Xhaka. Onze landgenoot heeft hands gezien, maar niet voldoende voor een strafschop, oordeelt scheidsrechter Moss. Een terechte beslissing, lijkt ons.

28' eerste helft, minuut 28. City probeert te reageren via Mendy op de linkerflank. De voorzetten van de Franse verdediger zijn niet onaardig, maar bereiken net geen ploeggenoot. . City probeert te reageren via Mendy op de linkerflank. De voorzetten van de Franse verdediger zijn niet onaardig, maar bereiken net geen ploeggenoot.

22' eerste helft, minuut 22. Mustafi ontsnapt aan rood. Mustafi gaat vol door op de achillespees van David Silva, maar de scheidsrechter houdt zijn fluitje op zak. Dit had evengoed een rood karton kunnen zijn. . Mustafi ontsnapt aan rood Mustafi gaat vol door op de achillespees van David Silva, maar de scheidsrechter houdt zijn fluitje op zak. Dit had evengoed een rood karton kunnen zijn.

19' eerste helft, minuut 19. Dan toch Aubameyang: 1-0. Aubameyang maakt zijn foutje van een minuut of 3 geleden al meteen goed! Hij zet zijn rechterteen tegen een uitgemeten voorzet en ziet de bal mooi via de paal in doel vliegen. . Dan toch Aubameyang: 1-0 Aubameyang maakt zijn foutje van een minuut of 3 geleden al meteen goed! Hij zet zijn rechterteen tegen een uitgemeten voorzet en ziet de bal mooi via de paal in doel vliegen.

19' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 19 door Pierre-Emerick Aubameyang van Arsenal. 1, 0. goal Arsenal Manchester City 1 0

16' Ederson staat pal. De eerste grote kans van de wedstrijd is niet voor City, maar voor Arsenal. Aubameyang krijgt de bal op een dienblaadje aangeboden, Ederson lijkt geklopt, maar de Gabonees besluit pal op de City-doelman. . eerste helft, minuut 16. Ederson staat pal De eerste grote kans van de wedstrijd is niet voor City, maar voor Arsenal. Aubameyang krijgt de bal op een dienblaadje aangeboden, Ederson lijkt geklopt, maar de Gabonees besluit pal op de City-doelman.

11' eerste helft, minuut 11. Arsenal wordt teruggedrongen naar de eigen helft en komt maar niet tot voetballen toe. Een eerste aanval van de Londenaren mondt uit in buitenspel. . Arsenal wordt teruggedrongen naar de eigen helft en komt maar niet tot voetballen toe. Een eerste aanval van de Londenaren mondt uit in buitenspel.

8' Ongelukkige terugspeelbal Luiz. David Luiz speelt een bal ongelukkig terug naar zijn doelman, die op zijn beurt Mustafi aanspeelt. Die probeert uit te voetballen, maar bezwijkt onder de druk City in de zestien. Gelukkig voor Arsenal zonder grote gevolgen. . eerste helft, minuut 8. Ongelukkige terugspeelbal Luiz David Luiz speelt een bal ongelukkig terug naar zijn doelman, die op zijn beurt Mustafi aanspeelt. Die probeert uit te voetballen, maar bezwijkt onder de druk City in de zestien. Gelukkig voor Arsenal zonder grote gevolgen.

4' eerste helft, minuut 4. Na lang treuzelen, kiest Ederson toch voor de lange pass. Zonder succes, want zijn lange, hoge bal vindt een Arsenal-bol. . Na lang treuzelen, kiest Ederson toch voor de lange pass. Zonder succes, want zijn lange, hoge bal vindt een Arsenal-bol.

4' eerste helft, minuut 4. City dreigt meteen. Manchester City neemt het heft al snel in handen. Sterling zet gevaarlijk voor, een hoekschop is het gevolg. Die levert evenwel niets op. . City dreigt meteen Manchester City neemt het heft al snel in handen. Sterling zet gevaarlijk voor, een hoekschop is het gevolg. Die levert evenwel niets op.

1' eerste helft, minuut 1. START! We zijn eraan begonnen! Kan Arsenal eindelijk nog eens winnen tegen Manchester City? Dat lukte de laatste 7 onderlinge duels niet. . START! We zijn eraan begonnen! Kan Arsenal eindelijk nog eens winnen tegen Manchester City? Dat lukte de laatste 7 onderlinge duels niet.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

14:19 vooraf, 14 uur 19. Wie houdt de goede vorm vast? Zowel Arsenal als Manchester City vertoeven de afgelopen weken in een goede vorm. Arsenal klopte woensdag nog kampioen Liverpool, City deed het diezelfde avond tegen Bournemouth iets rustiger aan (2-1), maar speelde de 2 speeldagen voordien telkens een knallende 5-0 op het scorebord. . Wie houdt de goede vorm vast? Zowel Arsenal als Manchester City vertoeven de afgelopen weken in een goede vorm. Arsenal klopte woensdag nog kampioen Liverpool, City deed het diezelfde avond tegen Bournemouth iets rustiger aan (2-1), maar speelde de 2 speeldagen voordien telkens een knallende 5-0 op het scorebord.

18-07-2020 18-07-2020.

Guardiola: "Met Arteta kan Arsenal weer successen halen". Pep Guardiola staat morgenavond oog in oog met Mikel Arteta, zijn vroegere assistent bij Manchester City. Guardiola gaat uiteraard vol voor winst, maar hij gelooft ook in het project van Arteta bij Arsenal. "Arsenal was een van de topclubs de voorbije 20 of 30 jaar. Ik ben er vrij zeker van dat Arteta de juiste man is om de club weer naar die successen te loodsen", vertelde Guardiola op zijn persconferentie. "Als de club bereid is om hem te steunen, is er geen betere man voor de job." "Ik heb het gevoel dat hij iets uniek aan het creëren is. Als hij de spelers kan krijgen die hij wil hebben, kunnen ze volgend seizoen meedoen voor de titel."

"Arsenal was een van de topclubs de voorbije 20 of 30 jaar. Ik ben er vrij zeker van dat Arteta de juiste man is om de club weer naar die successen te loodsen", vertelde Guardiola op zijn persconferentie. "Als de club bereid is om hem te steunen, is er geen betere man voor de job."

"Ik heb het gevoel dat hij iets uniek aan het creëren is. Als hij de spelers kan krijgen die hij wil hebben, kunnen ze volgend seizoen meedoen voor de titel."

17:44 - Vooraf Vooraf, 17 uur 44

Opstelling Arsenal. Emiliano Martínez, Shkodran Mustafi, David Luiz, Kieran Tierney, Héctor Bellerín, Dani Ceballos, Granit Xhaka, Ainsley Maitland-Niles, Nicolas Pépé, Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang Opstelling Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette, Nicolas Pépé, Ainsley Maitland-Niles, Granit Xhaka, Dani Ceballos, Héctor Bellerín, Kieran Tierney, David Luiz, Shkodran Mustafi, Emiliano Martínez

Opstelling Manchester City. Ederson, Kyle Walker, Eric García, Aymeric Laporte, Benjamin Mendy, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan, David Silva, Riyad Mahrez, Gabriel Jesus, Raheem Sterling Opstelling Manchester City Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Riyad Mahrez, David Silva, Ilkay Gündogan, Kevin De Bruyne, Benjamin Mendy, Aymeric Laporte, Eric García, Kyle Walker, Ederson