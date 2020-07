Leidt Mikel Arteta Arsenal ook als coach naar FA Cup-finale?

17:46

vooraf, 17 uur 46. Guardiola: "Met Arteta kan Arsenal weer successen halen". Pep Guardiola staat morgenavond oog in oog met Mikel Arteta, zijn vroegere assistent bij Manchester City. Guardiola gaat uiteraard vol voor winst, maar hij gelooft ook in het project van Arteta bij Arsenal. "Arsenal was een van de topclubs de voorbije 20 of 30 jaar. Ik ben er vrij zeker van dat Arteta de juiste man is om de club weer naar die successen te loodsen", vertelde Guardiola op zijn persconferentie. "Als de club bereid is om hem te steunen, is er geen betere man voor de job." "Ik heb het gevoel dat hij iets uniek aan het creëren is. Als hij de spelers kan krijgen die hij wil hebben, kunnen ze volgend seizoen meedoen voor de titel." .