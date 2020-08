Arsenal pakt alsnog Europees ticket dankzij winst in FA Cup-finale

Voor wat het nog waard is: Kolasinac mag ook nog even opdraven als vervanger voor Tierney.

tweede helft, minuut 103. Voor wat het nog waard is: Kolasinac mag ook nog even opdraven als vervanger voor Tierney. .

Zit er nog wat in voor Chelsea? James probeert iets te forceren door de bal in de zestien te gooien, maar het luchtduel wordt gewonnen door de Arsenal-defensie.

tweede helft, minuut 94. Zit er nog wat in voor Chelsea? James probeert iets te forceren door de bal in de zestien te gooien, maar het luchtduel wordt gewonnen door de Arsenal-defensie. .

90+1'

tweede helft, minuut 91. Extra tijd. Het is nog even nagelbijten voor de Arsenal-fans, want er worden 7 minuten bijgeteld. Nog even in herinnering brengen: bij winst mag Arsenal naar de groepsfase van de Europa League, zonder FA Cup geen Europees voetbal voor de Gunners. .