Arsenal plaatst zich als eerste voor de kwartfinales van de FA Cup

De dramatische nederlaag in Europa tegen Olympiakos zinderde nog na bij Arsenal. Toch gokte Mikel Arteta door een jong elftal de wei in te sturen tegen Portsmouth, dat dit seizoen de pannen van het dak speelt in de Engelse 3e klasse.

In de eerste helft leek het inderdaad op een duel van mannen tegen jongetjes uit te draaien, maar Sokratis - die zelf niet van een kleintje vervaard is - volleyde Arsenal alsnog met een voorsprong de kleedkamer in.

Twee jonkies lagen aan de basis van de beslissende 0-2. Nelson, ook al aangever bij de 0-1, bediende Nketiah, die weliswaar 2 beurten nodig had voor zijn goal. In het vervolg van het bedrijf bewees de jonge Arsenal-spelers over voldoende ervaring te beschikken om het professioneel uit te spelen.