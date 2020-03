Blunder van keeper Adrian luidt uitschakeling in voor Liverpool in FA Cup

Chelsea-Liverpool was dé topaffiche in de vijfde ronde van de FA Cup en de beginfase stelde niet teleur. Het tempo lag meteen heel hoog en na 14 minuten was er al een barst in het pantser van Liverpool. Willian haalde uit, Adrian liet de bal in doel glippen: 1-0.

Divock Origi had een basisplaats gekregen van Jürgen Klopp, maar onze landgenoot kon zich niet doorzetten. Zijn ploegmaat Sadio Mané wel, maar miste wel de kansen. Liverpool zette Chelsea ook onder druk na de rust, maar kreeg het deksel op de neus.

Ross Barkley kreeg de bal op het middenveld, rukte met de bal aan de voet op door het centrum en knalde de 2-0 hard voorbij Adrian. Dat bezegelde het lot van Liverpool, dat in ee mindere periode zit. Liverpool slikte afgelopen weekend zijn eerste nederlaag in de Premier League bij Watford en verloor ook de heenmatch in de 1/8e finales van de Champions League bij Atletico Madrid: 3 nederlagen in 4 wedstrijden.