Invaller schrijft zich in geschiedenisboek van Shrewsbury tegen Liverpool

Liverpool wil voor de eerste keer sinds 2015 de vijfde ronde van de FA Cup bereiken. Trainer Jurgen Klopp was er tegen Shrewsbury Town uit de League One duidelijk gerust op. Heel wat bankzitters kregen een basisplaats. Onder hen Divock Origi. Ook winteraanwinst Minamino begon in de basis.

Net na de rust leek de match gespeeld. Donald Love scoorde 0-2 nadat Curtis Jones in de eerste helft Liverpool al op voorsprong had gezet. Na een uur pakte Shrewsbury uit met een geniale vervanging. Jason Cummings kwam op het veld en stond na 16 speelminuten al twee keer op het scorebord.

Liverpool gooide Firmino en Salah nog in de strijd om een extra match in het al zo drukke programma te vermijden, maar dat mocht niet baten. De thuisploeg hield stand en vierde dat als een zege. Ze