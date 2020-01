LIVE: Jones breekt Merseyside Derby open met fantastische goal

Fase per fase

Fase per fase

73' tweede helft, minuut 73. Liverpool dringt aan. Daar is al bijna de 2-0. Oxlade-Chamberlain duikt de zestien binnen en dwingt Pickford tot een broodnodige redding in de korte hoek.

72' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 72 door Curtis Jones van Liverpool. 1, 0. goal Liverpool Everton 1 0

71' tweede helft, minuut 71. Pareltje van Jones! Oh la la! Wat een doelpunt! Curtis Jones krult de bal van buiten de zestien enig mooi in de verste kruising. Een flits van de jonge middenvelder zet Liverpool op voorsprong, Klopp kijkt vol bewondering toe.

71' tweede helft, minuut 71. Exit Minamino. Takumi Minamino heeft bij zijn Liverpool-debuut niet meteen zijn stempel kunnen drukken. Hij krijgt een knuffel van Klopp, Oxlade-Chamberlain komt in zijn plaats.

71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij Liverpool, Alex Oxlade-Chamberlain erin, Takumi Minamino eruit wissel Takumi Minamino Alex Oxlade-Chamberlain

70' tweede helft, minuut 70. Bom van Origi. Het was al even geleden dat we Divock Origi nog eens gezien hadden en nu toont de Rode Duivel zich nog eens. Hij probeert Pickford te verrassen van heel ver, de doelman neemt geen risico's met de botsende bal. Ferme pegel van de Belg.

66' tweede helft, minuut 66. Ook Liverpool-coach Jürgen Klopp heeft nog wel iets achter de hand. Door de vroege blessure van Milner heeft hij wel al een wissel moeten doorvoeren, maar met Mané kan hij wel nog veel kwaliteit tussen de lijnen brengen. De Senegalees warmt zich op naast het veld. Ook Liverpool-coach Jürgen Klopp heeft nog wel iets achter de hand. Door de vroege blessure van Milner heeft hij wel al een wissel moeten doorvoeren, maar met Mané kan hij wel nog veel kwaliteit tussen de lijnen brengen. De Senegalees warmt zich op naast het veld.

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Everton, Fabian Delph erin, Gylfi Sigurdsson eruit wissel Gylfi Sigurdsson Fabian Delph

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Everton, Moise Kean erin, Seamus Coleman eruit wissel Seamus Coleman Moise Kean

63' tweede helft, minuut 63. Ancelotti gooit zijn kaarten op tafel. Everton-coach Ancelotti grijpt in. Hij haalt Sigurdsson en Coleman naar de kant, Delph en Kean komen erin. Dat betekent wellicht dat Sidibé een rijtje achteruit schuift naar de rechtsback. Met deze meer aanvallende wissels maakt Ancelotti zijn intenties duidelijk.

61' tweede helft, minuut 61. Liverpool zit al aan zijn derde corner na de rust. Een poging van Elliott gaat via een Everton-verdediger naast. De hoekschop zorgt niet voor gevaar.

58' Gele kaart voor Lucas Digne van Everton tijdens tweede helft, minuut 58 Lucas Digne Everton

57' tweede helft, minuut 57. Lucas Digne gaat op de bon. De linksachter van Everton speelt de vermoorde onschuld, maar had wel degelijk zijn mannetje onderuit getrokken. Geel voor de Fransman.

55' tweede helft, minuut 55. Aan de overkant toont Mina zich bij een hoekschop vna Sigurdsson. De verdediger krijgt zijn kopbal niet onder controle.

54' tweede helft, minuut 54. Een jagende Origi brengt Mina even in de problemen. Toch komt Everton er nog goed uit. De Colombiaan vindt Pickford, die op zijn beurt de bal naar voren jaagt.

53' tweede helft, minuut 53. Chirivella dropt een vrije trap in de zestien van Everton, maar afgezien van Calvert-Lewin kan niemand er zijn hoofd tegen zetten. De aanvaller geeft zo een hoekschop weg, maar die raakt niet voorbij de eerste paal.

52' tweede helft, minuut 52. Pegel van Phillips. Phillips trekt een streep door de lucht. Zijn klimmende bal wordt gekeerd door Pickford. Geen kwaaie uithaal.

47' tweede helft, minuut 47. Plaatsbal Schneiderlin. Sidibé legt een afvallende bal met de borst panklaar voor zijn landgenoot Schneiderlin. Die krijgt zijn plaatsbal niet binnen het kader. Zo is de eerste kans van de tweede helft wel weer voor Everton.

46' tweede helft, minuut 46. Aftrap. De tweede helft is zonet op gang getrapt. Krijgen we nu wel een doelpunt te zien of stevenen Liverpool en Everton af op een replay?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. In de extra tijd knutselt Everton nog eens een kans bij elkaar. De kopbal gaat over het doel van Adrian. Breken de gemiste kansen de bezoekers zuur op in de tweede helft? We gaan rusten.

45+1' eerste helft, minuut 46. Extra tijd. We krijgen twee minuten toegevoegde tijd aan het einde van de 1e helft, waarin het jonge Liverpool het vaakst aan de bal was, maar te weinig kon dreigen. De beste kansen waren voor Everton.

43' eerste helft, minuut 43. Sluwe Minamino. Minamino zit op het vinkentouw wanneer Holgate de bal wil terugkoppen naar Pickford. Gelukkig voor Everton is de doelman bij de pinken, want de Japanner was klaar om met de bal aan de haal te gaan.

41' eerste helft, minuut 41. Bijna Origi! Origi lijkt iets te veel tijd nodig te hebben in de zestien, maar kan na een dubbele kapbeweging toch uitstekend uithalen. Pickford duikt de 1-0 uit de verste hoek. Geweldige redding van de Engelse goalie.

39' eerste helft, minuut 39. Calvert-Lewin probeert iets. Calvert-Lewin drukt af van in het halve maantje. Het gekruiste schot hobbelt een metertje naast het doel van Adrian, die zelfverzekerd toekijkt.

38' eerste helft, minuut 38. Lallana bezorgt de Liverpool-fans en doelman Adrian even een koude rilling. Met behoorlijk veel overtuiging kopt hij een voorzet van Everton over zijn eigen achterlijn, maar hij leek wel goed te weten wat hij deed. De corner levert geen gevaar op van de bezoekers.

34' eerste helft, minuut 34. Origi brengt voor. Origi schudt een een goeie voorzet uit zijn rechterslof, maar zowel centraal voor doel als aan de tweede pal komen zijn ploegmaats net te laat om de bal binnen te koppen. Aan de zijlijn demonstreert Klopp met een stevige knik hoe de bal binnen gekund had.

34' eerste helft, minuut 34. Uithaal van Jones. Jones draait makkelijk weg bij Schneiderlin en beproef zijn geluk van net buiten de grote rechthoek. Zijn schot ploft naast de kooi van Pickford.

31' eerste helft, minuut 31. Everton flirt met doelpunt. Liverpool heeft het meeste balbezit, maar de tegenstoten van Everton zijn aartsgevaarlijk. Calvert-Lewin komt centimeters tekort om een fraaie flankvoorzet binnen te buffelen.

29' eerste helft, minuut 29. Aan de overkant probeert Lallana het nog eens van ver. Met zijn linker krult hij de bal voorbij de verste paal.

27' eerste helft, minuut 27. Adrian redt, deel 3. De Liverpool-fans mogen Adrian dankbaar zijn. De Spanjaard staat opnieuw prima opgesteld bij een grote kans van Everton. Dit keer houdt hij Richarlison van een doelpunt. Alweer niet de moeilijkste redding, maar Adrian staat er toch maar weer.

25' eerste helft, minuut 25. Een weggekopte corner valt voor de voeten van Phillips, die het probeert van net buiten de zestien. De bal gaat via een Everton-verdediger naast, maar dat heeft scheidsrechter Moss niet opgemerkt. Pickford mag de bal weer in het spel brengen.

24' eerste helft, minuut 24. De jonge Liverpool-snaken lijken wat verlost te raken van hun plankenkoorts. Het begint beter te draaien bij de thuisploeg.

21' eerste helft, minuut 21. Blessure Richarlison? Richarlison tast met een grimas op het gelaat naar zijn hamstrings. Eist het drukke Engelse programma ook zijn tol bij de Braziliaan? Carlo Ancelotti kijkt toe met een bedenkelijke blik.

20' eerste helft, minuut 20. Afzwaaier van Lallana. Lallana waagt zijn kans van ver. Het schot van de Engelsman is niet eens in de buurt van het doel van Pickford.

17' eerste helft, minuut 17. Origi gaat op snelheid makkelijk voorbij Coleman, maar de voorzet is van mindere kwaliteit. Everton kan weer gaan bouwen.

14' eerste helft, minuut 14. Everton dicteert de wet. Het jonge Liverpool heeft zijn handen behoorlijk vol met de meer ervaren jongens van Everton. De Toffees zijn voorlopig baas over de wedstrijd.

13' eerste helft, minuut 13. Adrian behoedt Liverpool alweer. Het zit Everton niet mee in de openingsfase. De bezoekers voetballen alweer een open doelkans bij elkaar, maar opnieuw is de bal recht op Adrian. De doelman keert de kopbal van Holgate.

12' eerste helft, minuut 12. Een opmerkelijke basisklant bij Liverpool is flankspeler Harvey Elliott. De 16-jarige Engelsman werd vorig jaar in mei de jongste speler ooit in de Premier League.

10' eerste helft, minuut 10. Vervanging bij Liverpool, Yasser Larouci erin, James Milner eruit wissel James Milner Yasser Larouci

9' eerste helft, minuut 9. Ai, Milner. Slechts nieuws voor de thuisploeg: James Milner heeft in duel met Walcott een tikje gekregen en kan niet meer voort. De middenvelder sloft met een bedrukt gezicht naar de kleedkamer en wordt vervangen door de 19-jarige Algerijn Yasser Larouci.

6' eerste helft, minuut 6. Bijna 0-1. Liverpool ontsnapt aan een vroege achterstand. Calvert-Lewin kan aanleggen na een gemiste controle van Walcott en jast de bal pal op Adrian, die de voorkeur gekregen heeft op Alisson. Hier komen de Reds goed weg.

4' eerste helft, minuut 4. Reactie van Liverpool. Het antwoord van Liverpool laat niet lang op zich wachten. De aanval van de thuisploeg verloopt over rechts, maar ook de Reds krijgen de voorzet niet onder controle. Origi laat de bal lopen.

3' eerste helft, minuut 3. Schuchtere poging van Everton . Everton duikt voor het eerst op voor het doel van Liverpool. Vanaf zijn linkerflank jaagt Digne een strakke voorzet in de zestien, waar Sidibé de bal niet goed kan controleren. Hier zat misschien meer in.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. De bal rolt op prachtig groene grasmat van Anfield. De scheidsrechter vandaag is Jonathan Moss.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

16:58 vooraf, 16 uur 58. Aftrap om 17.01u. De wedstrijd begint over enkele ogenblikken op een ongebruikelijk uur: 17.01u. Eén minuut over vijf en dat is een minuut waarin het voetbal aandacht vraagt voor de geestelijke gezondheid van de supporters.

16:57 vooraf, 16 uur 57. Premier League Bizarre aanvangsuren FA Cup-duels moeten geestelijke gezondheid onder fans bespreekbaar maken

16:51 vooraf, 16 uur 51. Origi en Minamino. Bij de thuisploeg heeft coach Jürgen Klopp gekozen voor een mix van jeugd en ervaring. Van het elftal dat Sheffield United versloeg mogen alleen Joe Gomez en James Milner blijven staan. Voor Mohamed Salah en Roberto Firmino is er zelfs geen plaats op de bank. Wel in de basis: Divock Origi en Takumi Minamino. De Japanner heeft de overstap gemaakt van RB Salzburg en mag meteen debuteren van Klopp.

16:49 vooraf, 16 uur 49. Everton op volle kracht. Carlo Ancelotti kan voor de derby kiezen uit een zo goed als volledige kern en brengt zijn sterkst mogelijke elftal aan de aftrap. Morgan Schneiderlin is verlost van een blessure en neemt de plaats in van Delph, terwijl Walcott de voorkeur krijgt op Davies. De Italiaanse oefenmeester rekent voorin op Richarlison en Calvert-Lewin.

16:49 - Vooraf Vooraf, 16 uur 49

Opstelling Liverpool. Adrián, Neco Williams, Nathaniel Phillips, Joe Gomez, James Milner, Adam Lallana, Pedro Chirivella, Curtis Jones, Harvey Elliott, Takumi Minamino, Divock Origi Opstelling Liverpool Divock Origi, Takumi Minamino, Harvey Elliott, Curtis Jones, Pedro Chirivella, Adam Lallana, James Milner, Joe Gomez, Nathaniel Phillips, Neco Williams, Adrián

Opstelling Everton. Jordan Pickford, Seamus Coleman, Mason Holgate, Yerry Mina, Lucas Digne, Djibril Sidibé, Gylfi Sigurdsson, Morgan Schneiderlin, Richarlison, Theo Walcott, Dominic Calvert-Lewin Opstelling Everton Dominic Calvert-Lewin, Theo Walcott, Richarlison, Morgan Schneiderlin, Gylfi Sigurdsson, Djibril Sidibé, Lucas Digne, Yerry Mina, Mason Holgate, Seamus Coleman, Jordan Pickford