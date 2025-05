Was dit zijn laatste in Manchester? De Bruyne schenkt City op assist van Doku een gouden driepunter

Een vroege eresaluut aan de City-fans? In zijn voorlaatste wedstrijd in het Etihad Stadium besliste Kevin De Bruyne de wedstrijd nog eens vanouds voor de ogen van de fans. Op assist van Jeremy Doku scoorde hij het eerste en enige doelpunt van de zenuwslag tegen Wolverhampton. En zo springt City naar een voorlopige derde plaats in de Premier League.

City bibberde in de eerste helft, maar zag zijn Belgen dan toch de boel zelf openbreken. De sleutel lag in de eerste helft niet in de handen van maestro KDB, maar wel aan de voeten van Jeremy Doku - die opvallend veel ruimte kreeg om te flitsen. En dat moet je de Belgische dribbelkont geen twee keer vragen. De "beste speler ter wereld op de eerste vijf meter" explodeerde voorbij zijn tegenstander en schotelde De Bruyne na 35 minuten zo de 1-0 voor.

Al was het Wolverhampton, de ploeg in vorm met 18 op 18, dat City een half uur lang ferm onder druk zette. Een bal belandde op de paal, een schot werd van de lijn gehaald en een gemaakte goal werd ultiem nog slecht uitgespeeld.

Elk balcontact van Kevin De Bruyne in het Etihad is er momenteel eentje om te koesteren.

Met zijn armen open ging hij voor de thuisfans staan. Een beeld voor de geschiedenisboeken, want dit zou wel eens de laatste kunnen zijn van het clubicoon in zijn Etihad. Een mix van melancholie en dankbaarheid had Manchester even in zijn macht.



De supporters zouden er de volgende 45 minuten moeten op teren, want City trok na de rust de kaart van de controle en zou zou de gouden driepunter in de strijd om de Champions League-tickets secuur in de wacht slepen.



Slechts één keer schoten de decibels nog de lucht in tijdens de 2e helft: voor de applauswissel van Kevin De Bruyne.

En "oh Kevin De Bruyne, oh Kevin De Bruyne" rolde na het laatste fluitsignaal nog over de tribunes - al leek KDB er opvallend koel onder te blijven.