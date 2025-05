Met Doku en De Bruyne in de basis: volg vanaf 21 uur de clash van City tegen Wolverhampton

over 2 min

Manchester City zit in de eindfase van de Premier League nog volop in de strijd om de Champions League-tickets. Met Kevin De Bruyne en Jeremy Doku in de basis, wil het tegen de Wolverhampton Wanderers een belangrijke nieuwe stap zetten. Volg de wedstrijd op deze pagina met de beste beelden.