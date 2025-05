Liverpool kan titel niet vieren met zege bij Chelsea, dat met 9 op 9 solliciteert naar Champions League-deelname

Chelsea heeft kersvers kampioen Liverpool een derde seizoensnederlaag aangesmeerd. Een week na de titelviering ontbrak het topniveau en daar profiteerden de Blues van. Enzo Fernandez opende al vroeg de score en Liverpool schoot in eigen voet met een knullige owngoal. De aansluitingstreffer van Van Dijk kwam te laat. Voor Chelsea is het een belangrijke driepunter in de strijd om de Champions League-tickets.

Chelsea, dat veel minder balbezit had, kwam iets vaker in de zestien. Neto mikte de bal in het zijnet en de goal van Nicolas Jackson – op aangeven

Ook in de tweede helft kwam Liverpool moeizaam op gang. De 2-0 viel dan ook niet uit de lucht. Tsimikas liet zich makkelijk ringeloren door Cole Palmer. De bezoekende verdedigers waren in de war bij zijn lage voorzet,

want Van Dijk trapte pardoes tegen Quansah, die een owngoal maakte.

Kansloos was Liverpool weliswaar niet, want het kwam meermaals in de zestien. Darwin Nuñez verkwanselde enkele (halve) kansen en zo leek

Liverpool in het zand te bijten.

Toch viel de aansluitingstreffer nog. Virgil van Dijk kopte netjes raak en maakte de topper weer wat spannender, maar Chelsea bibberde niet. De Reds kregen geen ultieme kans meer.

In de slotseconden kon de thuisploeg zelfs nog een penalty afdwingen dankzij een gretige Caicedo. Uitblinker Cole Palmer nam zijn verantwoordelijkheid en scoorde voor het eerst sinds 14 januari. Het werd 3-1 op Stamford Bridge.

Voor Liverpool is uiteraard geen vuiltje aan de lucht, want de titel pakt niemand meer af. Chelsea blijft meegaan met het troepje dat strijdt om de vijf Champions League-tickets.