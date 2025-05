LIVE (17.30 uur): Basisspeler Roméo Lavia en Chelsea ontvangen kersvers kampioen Liverpool in topper

over 28 min

De altijd gespannen topper tussen Chelsea en Liverpool heeft deze keer niet heel veel belang. Voor Liverpool is de buit sinds vorige week binnen: de titel. Chelsea moet wel nog vol aan de bak in de strijd om de top 5. Dat doet het met Roméo Lavia in de basis, voor de tweede week op rij. Volg op deze pagina het scoreverloop, met video's van de belangrijkste fases.