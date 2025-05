LIVE: Brentford-spelers Kevin Schade en Yoane Wissa tellen Manchester United helemaal uit

Manchester United staat met anderhalf been in de finale van de Europa League, maar in de Engelse competitie blijft het zwoegen. Het kon al vijf matchen niet meer winnen. Tegen middenmoter Brentford kiest trainer Ruben Amorim voor een heel jonge ploeg, met onder meer twee tieners. Het is het op twee na jongste basisteam ooit in de Premier League. Volg hier de belangrijkste fases uit de match, met video's.