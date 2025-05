Brentford bibbert nog in doelpuntenkermis, maar smeert Manchester United zesde puntenverlies op rij aan

27' - Own goal - Luke Shaw (1 - 1)

Brentford heeft Manchester United weer met de voetjes op de grond gezet. Enkele dagen na de stevige zege in de Europa League slikten de Red Devils – zonder enkele sterkhouders - een 4-3-nederlaag. Goals van Garnacho en Diallo kwamen te laat om een remonte te voltooien tegen een efficiënt Brentford. Manchester United lijdt voor de zesde competitiematch op rij puntenverlies, Brentford klimt naar de linkerkolom.

Focus op de Europa League? Tussen het heen- en terugduel in de halve finales tegen Athletic Bilbao koos Manchester United voor een piepjonge

B-ploeg. Slechts twee teams stonden ooit met een nog jonger elftal aan de aftrap in de Premier League.

Die onervarenheid was ook te zien op het veld, al opende het nog de score – op een diefje – via Mason Mount. Daarna kon Brentford de dominantie omzetten in goals.

Luke Shaw verlengde een pass van Damsgaard in eigen doel en zes minuten later was het opnieuw raak. Man. United verloor de concentratie door een blessure bij De Ligt en daar profiteerde Kevin Schade van. Hij torende boven iedereen uit: 2-1.