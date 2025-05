Youri Tielemans knikt Aston Villa naar gedeelde 5e plaats met derde competitiegoal tegen Fulham

De Premier League kleurt rood dit weekend. Na Kevin De Bruyne heeft nu ook Youri Tielemans een match beslist in de Engelse competitie. Een vroege kopbalgoal van de Rode Duivel volstond voor Aston Villa (met ook invaller Amadou Onana) tegen een matig Fulham, met invaller Timothy Castagne. Zo blijft Aston Villa kans maken op een Champions League-ticket, een plek in de top 5.

Dat hij schotkracht heeft, weet de voetbalvolger al langer. Maar Youri Tielemans toonde deze middag dat hij ook kan koppen. Vroeg in de match liep hij zich vrij aan de eerste paal op een corner. Met een prima nekslag klopte hij Leno.

Het zorgde niet voor energie in de partij tussen Aston Villa en Fulham. Pas vlak voor rust was er even opwinding.

Opnieuw was Tielemans de katalysator. Zijn afstandsschot krulde richting de rechterbovenhoek, maar Leno pareerde nog knap met zijn vingertoppen, al zag de ref dat zelfs niet.

In de tweede helft had het publiek meer om van te genieten. Zo kwam Fulham (heel even) gevleid langszij, maar de ref zag dat doelpuntenmaker Ryan Sessegnon de bal controleerde met zijn hand.

Aston Villa – waar Amadou Onana nog een halfuurtje mocht meedoen – kwam daarna niet meer in de problemen. Het gaf geen grote kansen meer weg tegen Fulham, met invaller Timothy Castagne.

De thuisploeg was zelf nog gevaarlijk. Ollie Watkins en Donyell Malen botsten (bijna letterlijk) op Leno en de lat. Maar 1-0 volstond, want Fulham kwam zichzelf tegen en moet nu vooral achterom kijken.