LIVE: Vingertoppen van Leno houden Youri Tielemans van knappe tweede treffer tegen Fulham

Na de nederlaag tegen Manchester City in de Premier League en de uitschakeling in de FA Cup mikt Aston Villa op een bemoedigend resultaat tegen Fulham. Anders dreigt het de aansluiting te missen met de ploegen die strijden om de Champions League-tickets. Van de drie Belgen op het wedstrijdblad staat enkel Youri Tielamans in de basis, Amadou Onana en Timothy Castagne zitten op de bank. Volg het duel hier vanaf 13.30 uur, met video's van de belangrijkste fases.