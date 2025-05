Naar Parijs zonder extra vertrouwen: Arsenal slikt tussen CL-duels vierde seizoensnederlaag tegen Bournemouth

Bournemouth heeft Arsenal kopzorgen bezorgd voor de belangrijke terugmatch in de halve finales van de Champions League. De Gunners - met de A-ploeg - waren niet op de afspraak in eigen huis. Declan Rice maakte de openingstreffer, maar in de tweede helft ging Bournemouth er verdiend op en over. Zo is Arsenal mathematisch nog niet zeker van een plekje in het kampioenenbal volgend seizoen.