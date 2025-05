LIVE - Arsenal krijgt deksel op de neus: Dean Huijsen en Evanilson brengen Bournemouth op voorsprong

Tussen de twee duels tegen PSG in de halve finales van de Champions League treft Arsenal Bournemouth. Het staat voorlopig stevig tweede in de Engelse competitie, maar van een B-ploeg is zeker geen sprake bij de Gunners. Zo staat ook Leandro Trossard gewoon in de basis. Kan Arsenal vertrouwen tanken of doet Bournemouth een goede zaak in de strijd om plek 8? Volg op deze pagina het scoreverloop, met video's.