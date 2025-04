Newcastle wint makkelijk met 3-0 van Ipswich, dat na 1 seizoen weer degradeert uit de Premier League

"Is this the way to Barcelona", werd er vandaag luidruchtig gezongen in het St. James' Park van Newcastle United.

Dankzij een 3-0 zege tegen laagvlieger Ipswich Town doet Newcastle volop mee voor een ticket voor de Champions League.

Op 6 minuten tijd zag Ipswich Town zijn kansen om de degradatie nog uit te stellen in rook opgaan.

Na 2 domme gele kaarten moest Ben Johnson nog in de 1e helft gaan douchen. In de extra tijd van die 1e helft legde de scheidsrechter de bal op de stip. Alexander Isak faalde niet en bracht Newcastle verdiend op voorsprong.

10 minuten na de rust gaf Dan Burn Ipswich het nekschot. Hij torende boven iedereen uit en zette de 2-0 op het scorebord. Nadien legde Osula de 3-0 eindscore vast.

Zo is Ipswich zeker van degradatie en zakt het na 1 seizoen terug naar de Championship. Leicester City en Southampton degraderen mee uit de Premier League.

Burnley en Leeds United nemen al zeker hun plaats in. De 3e promovendus is op dit moment nog niet bekend.

Voor Newcastle komen er nog 4 belangrijke speeldagen aan waarin The Magpies zich willen verzekeren van een ticket voor de Champions League.