Liverpool onttroont Man. City na 4 jaar en is de nieuwe kampioen na glansprestatie tegen Tottenham!

kalender zo 27 april 2025 17:55

Liverpool einde 5 - 1 herbekijk Tottenham Hotspur 12' - Doelpunt - Dominic Solanke (0 - 1) 16' - Doelpunt - Luis Díaz (1 - 1) 24' - Doelpunt - Alexis Mac Allister (2 - 1) 34' - Doelpunt - Cody Gakpo (3 - 1) 34' - Geel - Cody Gakpo 63' - Doelpunt - Mohamed Salah (4 - 1) 68' - Verv. Dominic Solanke door Richarlison 68' - Verv. Mathys Tel door Wilson Odobert 68' - Verv. Dominik Szoboszlai door Curtis Jones 68' - Verv. Cody Gakpo door Diogo Jota 69' - Own goal - Iyenoma Udogie (5 - 1) 76' - Verv. Luis Díaz door Harvey Elliott 76' - Verv. Trent Alexander-Arnold door Wataru Endo 83' - Verv. Alexis Mac Allister door Darwin Núñez 90+4' - Geel - Richarlison 90+4' - Geel - Harvey Elliott Premier League - speeldag 34 - 27/04/25 - 17:30 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Dominic Solanke na 12', 0 - 1 12' Dominic Solanke 0 - 1 Dominic Solanke 12' goal door Luis Díaz na 16', 1 - 1 16' Luis Díaz 16' Luis Díaz 1 - 1 goal door Alexis Mac Allister na 24', 2 - 1 24' Alexis Mac Allister 24' Alexis Mac Allister 2 - 1 goal door Cody Gakpo na 34', 3 - 1 34' Cody Gakpo 34' Cody Gakpo 3 - 1 goal door Mohamed Salah na 63', 4 - 1 63' Mohamed Salah 63' Mohamed Salah 4 - 1 own goal door Iyenoma Udogie na 69', 5 - 1 69' Iyenoma Udogie 69' Iyenoma Udogie 5 - 1

Liverpool is voor de 20e keer landskampioen van Engeland geworden. Na een totaalprestatie ging Tottenham met 5-1 voor de bijl. Even leek het nog spannend te worden, maar wanneer de machine van Liverpool onder stoom kwam, was er niets meer aan te doen. Na 35 jaar mogen de supporters (eindelijk) weer het heilige gras van Anfield betreden. Met de 20e landstitel wordt Liverpool mederecordkampioen in de Premier League.

Een indrukwekkend You'll Never Walk Alone weergalmde net voor de wedstrijd op Anfield. De fans waren meer dan ooit klaar om een titel in ontvangst te nemen.

In het seizoen 2019/2020 werd Liverpool voor het laatst kampioen, maar toen moesten de supporters van thuis toekijken omwille van de coronapandemie. De laatste keer dat de supporters mee mochten vieren met een landstitel dateerde al van 1990.

In de 11e minuut werd Anfield even muisstil. Dominic Solanke zette Tottenham Hotspur op voorsprong na een hoekschop.

De thuisploeg geraakte nooit in paniek. De bezoekers konden niet lang genieten van hun voorsprong. Luis Diaz kon 4 minuten na de openingstreffer de bordjes terug gelijkhangen. Hij tikte de 1-1 simpel binnen op aangeven van Dominik Szoboszlai. Een collectieve "oef" weerklonk in het stadion.

Wat een fantastische goal

Toen was het moment van uitblinker Alexis Mac Allister gekomen. Met een fantastische uithaal draaide de Argentijnse middenvelder de situatie om. Anfield daverde op zijn grondvesten.

Na de weergaloze treffer van Mac Allister kwam de trein van Liverpool volledig onder stoom. In de 34e minuut zette Cody Gakpo de 3-1 op het scorebord. Na laks verdedigen op een hoekschop duwde de Nederlandse flankaanvaller de bal netjes in het zijnet. De boeken mochten dicht, de gloednieuwe kampioen kon al in drukletters worden opgeschreven.

Bij de rust fonkelden de ogen van Liverpool-legendes Kenny Dalglish en Ian Rush. De champagneflessen konden al worden ontkurkt. In de 2e helft maakte Mohamed Salah er 4-1 van. De Egyptische koning zette zijn heldenstatus in Liverpool alleen maar kracht bij. Met een selfie vierde de flankaanvaller zijn knappe goal. Voor wie het nog niet duidelijk was: Liverpool zou zijn 20e landstitel niet meer uit handen laten glippen.

Het evenaart de grote rivaal uit Manchester

Voor Tottenham ging het van kwaad naar erger. Verdediger Destiny Udogie liep de bal nog ongelukkig in eigen doel. Anfield kirde van plezier. Het was aftellen naar het laatste fluitsignaal.

Na affuiten barste Anfield in vreugde uit. Na 35 jaar mogen de fans eindelijk nog eens meevieren. En dat was niet het enige leuk nieuws voor de supporters. Met een 20e landstitel wordt Liverpool mederecordkampioen. Het evenaart hun grote rivaal Manchester United.

In Liverpool maken ze zich ongetwijfeld op voor een lange feestnacht.