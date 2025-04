Rasmus Hojlund schenkt Manchester United in de extra tijd nog een puntje tegen middenmoter Bournemouth

Manchester United kan opnieuw niet winnen in de Premier League. Na een gelijkspel bij middenmoter Bournemouth pakken The Reds amper 2 op 15 in de competitie. United staat troosteloos 14e en kan zijn seizoen enkel nog redden door de Europa League te winnen. Donderdag wacht Athletic Club in de halve finale. Kan United zijn belabberde seizoen nog glans geven?