LIVE: Jonge O'Reilly is de held van Manchester City! Hij glijdt in het slot de 0-1 voorbij Pickford

De strijd om het laatste Champions League-plekje in de Premier League belooft nog een pak spanning. Manchester City (5e) is op 6 speeldagen van het einde de gelukkige, maar mag vandaag geen steken laten vallen tegen reuzendoder Everton. Vorige week legden De Bruyne en co. in elk geval nog eens sprankelend voetbal op de mat. Lukt dat ook in Goodison Park? Je beleeft het hier met beelden van de opvallendste fases.