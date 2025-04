Liverpool dankt recordaangever Salah en late treffer van (anti)held Van Dijk na bibberslot tegen West Ham

Liverpool heeft op het nippertje een uitstekende zaak gedaan in de titelstrijd. Er leek geen vuiltje aan de lucht na de recordassist van Salah, maar in de slotfase Robertson en Van Dijk duwden de bal gezamenlijk in eigen doel. 1 op 6 hing in de lucht, maar diezelfde Van Dijk buffelde de 2-1 nog in doel. Liverpool zet concurrent Arsenal al op 13 punten, met nog zes matchen te gaan.

Het was de week van Mo Salah, in het seizoen die ook al van de Egyptenaar is. Zijn langverwachte contractverlenging gaf hem vleugels, want hij had z’n dagje tegen West Ham.

Liverpool begon dominant en de goal kon niet uitblijven. Salah miste zelf eerst een kans, maar een minuut later pakte hij uit met een lage penseelstreek. Luis Diaz moest de bal er enkel nog inlopen.

Naast 28 doelpunten heeft Salah nu ook 17 assists dit seizoen. Bij 45 goals was hij al betrokken, en dat is een record in een Premier League-seizoen met 38 speeldagen. Alan Shearer en Andrew Cole (47) deden beter, maar hadden daar meer matchen voor nodig.

Een pletwals was Liverpool niet, want laagvlieger West Ham creëerde kansen. Kudus kwam het dichtst bij de gelijkmaker, maar zijn gekruld schot landde net niet laag genoeg.