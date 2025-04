LIVE: Trossard en Arsenal vinden voorlopig geen opening op bezoek bij stug Everton

De 31e speeldag in de Premier League wordt vanmiddag geopend door Everton en Arsenal. De Gunners, met Trossard in de basis, moeten winnen om nog een waterkans op de titel te blijven houden. Makkelijk zal dat niet zijn, want Everton verloor slechts één van de laatste tien competitiewedstrijden en is thuis ongeslagen sinds 15 januari. De thuisploeg moet het wel nog steeds zonder de geblesseerde Orel Mangala doen. Volg de wedstrijd hier live vanaf 13u30.