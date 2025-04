Dankzij rush van 85 meter (in 9 seconden): Nottingham en Sels schuiven ook United opzij richting CL-voetbal

Het droomseizoen van Nottingham Forest blijft voortduren.



De revelatie in de Premier League steekt zijn hand uit naar onverhoopt Champions League-voetbal na een nieuwe zege tegen Manchester United. Een prestatie die voor dit seizoen als stunt bestempeld zou worden, maar zelden logischer leek.



In eigen huis was het sluitstuk Matz Sels die als eerste in actie moest komen na een schot van Fernandes, maar na amper vijf minuten mocht onze landgenoot zelf alweer juichen.



Na een hoekschop stak de pijlsnelle Elanga helemaal alleen het veld over. Onderweg schudde hij enkele verdedigers van zich af, om dan (te) simpel de ban te breken. De Bolt met bal aan de voet trok zowaar een sprint van 85 meter in 9 seconden.

Even stribbelden de bezoekers nog tegen via draaischijf Fernandes en een kopbal van Dalot op de lat, maar dankzij enkele tussenkomsten van Sels en uitstekend matchmanagement deed Nottingham de wedstrijd stelselmatig op slot.



Een val die ze al vaker dit seizoen hebben opgezet, maar ook United tuimelde er met open ogen in. United knutselde wel nog een slotoffensief in elkaar en gooide zelfs de eeuwige Harry Maguire nog in de spits. In de allerlaatste minuut zag hij zowaar nog een bal van hem van de lijn gehaald worden.

Dus toch een nieuwe clean sheet voor Matz Sels, die nu een evenaring van het clubrecord beet heeft. Een nieuwe stap richting Champions League-voetbal voor Nottingham.