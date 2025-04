Een comeback om in te kaderen: 3 minuten na 1e invalbeurt beslist Saka de match meteen voor Arsenal

Het was niemand meer gegund in het Emirates Stadium. Na een kleine drie maanden blessureleed was Bukayo Saka meteen beslissend voor Arsenal. Drie minuten nadat hij het veld werd ingestuurd, mikte hij de beslissende 2-0 in doel. Arsenal slikte nog een goaltje, maar deed dus wat het moet doen: winnen en de strijd bovenin het klassement kunstmatig in leven houden.

In minuut 65 schoten de decibels plots exponentieel de lucht in, in het Emirates Stadium.



De wedstrijd tussen Arsenal en Fulham kabbelde op dat moment nochtans anoniem voort na de vroege 1-0 van Merino, die in een week vol transfergeruchten rond de spitspositie bij The Gunners toch even van zich liet horen.



Toch was de staande ovatie in de tweede helft niet voor hem, maar voor chouchou Bukayo Saka. Na een kleine drie manden blessureleed maakte de dribbelkont zijn wederoptreden bij de runner-up in de Premier League.



Eerst liep hij nog wat verloren tussen de krijtlijnen, maar amper drie minuten later greep hij al zijn moment. Nadat Martinelli hem met een hakje had bediend, tikte hij de beslissende 2-0 binnen.



De glimlach op zijn gelaat kon niet groter zijn, het applaus bij de thuisfans niet luider. Zelfs de late 2-1 deerde de thuisfans amper.



Een ferme opsteker voor de eindstrijd van Arsenal, dat ook Leandro Trossard in het slot nog even liet flitsen.