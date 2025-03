VIDEO - Man. City blijft op de sukkel: Brighton neemt verdiend punt mee uit het Etihad Stadium

Manchester City blijft op de dool in de Premier League. De ploeg van Jeremy Doku had het niet onder de markt tegen Brighton en mag nog gelukkig zijn dat het toch een puntje pakt. City was nochtans tweemaal op voorsprong gekomen, maar even vaak kwamen de bezoekers weer langszij. Vervolgens miste Brighton enkele grote kansen, ook een invalbeurt van De Bruyne veranderde niets meer aan de eindstand.

Waar eindigt Manchester City dit seizoen?

De ploeg van Pep Guardiola nam het vanmiddag op tegen ploeg-in-vorm Brighton & Hove Albion in een cruciale wedstrijd om de Europese tickets.

Al vroeg kwam Man. City goed weg wanneer een grabbelende Ortega de bal via Kaoru Mitoma in doel zag belanden. Ref Hooper zag evenwel een fout van de Japanner, dus ging dat feestje niet door.

Feest was het kort erna wel in het Etihad, Omar Marmoush ging over het been van Webster en Erling Haaland zette de strafschop feilloos om. De Noor zit al aan 100 doelpunten of assists in de Premier League, in een recordtijd van 95 wedstrijden.

Brighton liet die tegenslag evenwel niet aan het hart komen. Estupinan mikte een vrije trap slim voorbij Ortega, die er opnieuw niet al te goed uitzag.

Winteraankoop Marmoush is zich echter steeds meer tot de nieuwe sterkhouder van de Cityzens aan het ontpoppen. De Egyptenaar zorgde nog in de eerste helft voor een nieuwe voorsprong, een hard schot liet Bart Verbruggen kansloos achter.