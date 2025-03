Man. City blijft op de sukkel: Brighton neemt verdiend punt mee uit het Etihad Stadium

Manchester City blijft op de dool in de Premier League. De ploeg van Jeremy Doku had het niet onder de markt tegen Brighton en mag nog gelukkig zijn dat het toch een puntje pakt. City was nochtans tweemaal op voorsprong gekomen, maar even vaak kwamen de bezoekers weer langszij. Vervolgens miste Brighton enkele grote kansen, ook een invalbeurt van De Bruyne veranderde niets meer aan de eindstand.