Al 7 thuiswedstrijden zonder doelpunt: Leicester blijft ook tegen Manchester United in hetzelfde bedje ziek

zo 16 maart 2025 21:55

Leicester City einde 0 - 3 herbekijk Manchester United 28' - Doelpunt - Rasmus Højlund (0 - 1) 33' - Geel - Bilal El Khannous 51' - Verv. Ayden Heaven door Toby Collyer 64' - Verv. Patson Daka door Facundo Buonanotte 64' - Verv. Boubakary Soumaré door Harry Winks 67' - Doelpunt - Alejandro Garnacho (0 - 2) 69' - Verv. Christian Eriksen door Joshua Zirkzee 69' - Verv. Alejandro Garnacho door Harry Amass 69' - Verv. Manuel Ugarte door Casemiro 77' - Geel - Wilfred Ndidi 82' - Verv. James Justin door Kasey McAteer 82' - Verv. Victor Kristiansen door Stephy Mavididi 85' - Verv. Rasmus Højlund door Chidozie Obi 90' - Doelpunt - Bruno Fernandes (0 - 3) 90+1' - Verv. Bilal El Khannous door Jordan Ayew Premier League - speeldag 29 - 16/03/25 - 20:00 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Rasmus Højlund na 28', 0 - 1 28' Rasmus Højlund 0 - 1 Rasmus Højlund 28' goal door Alejandro Garnacho na 67', 0 - 2 67' Alejandro Garnacho 0 - 2 Alejandro Garnacho 67' goal door Bruno Fernandes na 90', 0 - 3 90' Bruno Fernandes 0 - 3 Bruno Fernandes 90'

Leicester City is er tegen Manchester United niet in geslaagd om het tij te keren. Het leed zijn 13e nederlaag in 14 wedstrijden na doelpunten van Hojlund, Garnacho en Bruno Fernandes. Leicester is zo een diepterecord rijker in de Premier League door in 7 thuiswedstrijden niet te scoren.

Leicester City en Wout Faes staan in de Premier League voor een aartsmoeilijke opdracht. Om zich nog te willen verzekeren van een plekje in de hoogste klasse, moet Leicester al negen punten goedmaken.



Thuis tegen Manchester United kreeg het alvast een kans om die kloof wat te verkleinen. United heeft het in eigen land niet onder de markt, terwijl het in de Europa League wel in de kwartfinale staat.



Wout Faes en co. hielden tegen United een dikke 20 minuten stand, zonder grote kansen weg te geven.Maar dan zette United een versnelling in. Na een korte corner trapte Christian Eriksen nog op de paal, maar vijf minuten later was het wel raak. Rasmus Hojlund glipte door de verdediging en werkte beheerst af.

Veel gevaar volgde niet meer in de eerste helft, en ook de tweede helft begon wat gezapig door een lange blessurebehandeling bij youngster Ayden Heaven. Maar nadien gingen de alarmbellen opnieuw af bij Leicester. Garnacho wroette zich richting doel en werkte fraai af, alleen stond hij een knie buitenspel.



10 minuten later mocht de Argentijn wel een feestje bouwen. In de kluts kwam de bal voor zijn voeten en hij versloeg doelman Hermansen in de korte hoek. Net voor het einde maakte Bruno Fernandes nog de 0-3 na een prima actie van Diego Dalot en dito afwerking van de Portugees.



En Leicester? Dat kon opnieuw niet scoren. Jamie Vardy gaf Facundo Buonanotte nochtans de aansluitingstreffer op een dienblaadje, maar Mathijs de Ligt lag nog net in de weg.



Een diepterecord voor Leicester: het is de eerste ploeg in de geschiedenis van de Premier League die in 7 thuiswedstrijden niet kon scoren en 7 keer verloor.



Zo lijkt operatie redding een heel moeilijke opdracht te worden voor de mannen van Ruud van Nistelrooy met een 13e nederlaag in 14 wedstrijden. De Nederlander heeft heel wat oplapwerk voor de boeg tijdens de interlandbreak.