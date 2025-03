LIVE: Zet Matz Sels met Nottingham Forest een nieuwe stap richting Champions League?

Nottingham Forest beleeft een droomseizoen. De ploeg met Matz Sels in doel kampeert al het hele seizoen bovenaan in de Premier League en won vorige week nog van Man. City. Een plek in de Champions League komt zo steeds dichterbij, maar daarvoor is er weinig foutenmarge. Om te beginnen moet Forest vanmiddag dus winnen bij degradatieklant Ipswich Town. Volg het hier live vanaf 16u.