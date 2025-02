Ook met links kan hij het: Youri Tielemans helpt Aston Villa met volley om Liverpool in bedwang te houden

Heeft Youri Tielemans ervoor gezorgd dat we dan toch nog een spannende titelstrijd krijgen in de Premier League? Met een rake volley hielp hij Aston Villa om leider Liverpool in bedwang te houden. De thuisploeg zag de 3-2 zelfs nog afgekeurd worden, al kwamen ook The Reds nog gevaarlijk dicht bij de zege.

Maar Youri Tielemans wou The Reds niet zomaar richting een nieuwe driepunter sturen. Onze landgenoot knalde met zijn linker een volley tegen de touwen en maakte de opener van Salah zo knap onschadelijk.

Zowel Aston Villa als Liverpool mocht dankzij een goeie League Phase de tussenronde overslaan, dus was er vanavond ruimte voor een onderling duel in de Premier League. Daar zijn de belangen van leider Liverpool uiteraard ook enorm.

Woensdagavonden gereserveerd voor de Champions League? Niet als je je daar netjes in de top 8 genesteld hebt.

Vlak voor rust zou Liverpool-coach Arne Slot zelfs even helemaal met de handen over zijn kale knikker wrijven. Goaltjesdief Watkins kopte een voorzet acrobatisch in het verste zijnet.



Maar Liverpool heeft al vaker getoond dat het wel raad weet met benarde situaties en dat was vandaag niet anders - al moest het met een portie geluk. Trent Alexander-Arnold zag zijn schot afwijken op een been, doelman Martinez was gezien.



Daarna ging het nog een paar keer gevaarlijk op en af. Nuñez liet 2 reuzenkansen onbenut voor de bezoekers, Villa zag de 3-2 van Ramsey nog terecht afgekeurd worden voor buitenspel. En in minuut 90+5' zoefde een schuiver van Malen net naast.



Maar de 2-2 bleef staan en zo wordt de titelstrijd in de Premier League toch weer iets spannender. Arsenal kan de kloof dit weekend weer tot op 5 punten brengen.