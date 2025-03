Hoekschoppenkoningen slaan opnieuw toe: Arsenal wint van Chelsea met 11e doelpunt na corner dit seizoen

Wanneer zou Arsenal nog eens scoren op een stilstaande fase? In het begin van het seizoen vlogen de hoekschoppen en vrije trappen vlot binnen, maar de laatste maanden sputterde de motor van set piece-coach Nicolas Jover. Dan maar in de Londense derby tegen Chelsea ? Een belangrijke wedstrijd voor beide ploegen. Arsenal wilde leider Liverpool nog enigszins binnen schot houden en ook de tweede plaats in de Premier League verstevigen. Chelsea op zijn beurt kon op twee punten van Arsenal naderen met een overwinning. Arsenal opende dominant en in het eerste kwartier kreeg Arsenal al enkele (grote) kansen, alleen konden Leandro Trossard en Declan Rice niet kadreren. Dat kon Mikel Merino wel na 20 minuten. De Spanjaard kopte een hoekschop van Martin Odegaard subtiel over Chelsea-doelman Robert Sanchez. Het elfde doelpunt al van Arsenal op hoekschop dit seizoen, en de droogte werd dus gestopt. Door de dominantie van Arsenal kreeg Chelsea, dat het zonder Cole Palmer moest stellen, geen voet aan de grond. De frustratie borrelde geregld op, met Trossard een paar keer als mikpunt. Na een halfuur herstelde Chelsea het evenwicht zonder daar grote kansen uit te puren.

De grootste mogelijkheid was een schot van Marc Cucurella, waar doelman Raya verkeerd op stond ingesteld. Met meer geluk dan kunde verwerkte hij de bal via zijn been toch nog in corner, al kon die evengoed binnen hobbelen.



In een potige tweede helft was het Arsenal die het dichtst bij een doelpunt kwam. Gabriel Martinelli vond op het uur Merino aan de tweede paal, maar de inzet van de Spanjaard werd prima gered door Sanchez.



10 minuten voor het einde mocht Romeo Lavia nog invallen bij Chelsea. Zijn eerste minuten in de Premier League 14 januari en hij viel meteen op met twee prima acties.



Het was een voetnoot in een tweede helft die voor de rest weinig om het lijf had. Met de 1-0-overwinning nadert Arsenal tot op 12 punten van Liverpool. Chelsea blijft vierde en verspeelt een kans om zich wat steviger in die top 4 te nestelen.