LIVE: Doku zet Sels eerste keer aan het werk in teleurstellende Nottingham Forest - Man. City

Nottingham Forest - Man. City is de opener van de 28e speeldag in de Premier League. De thuisploeg is met Matz Sels dé verrassing van het seizoen, al sputtert de motor de laatste weken met 1 op 9 in de competitie. Man. City, met Doku en opnieuw zonder De Bruyne, beleeft dan weer een teleurstellende jaargang. Zo zijn beide ploegen vol in de strijd om de top 4 beland, die recht geeft op een rechtstreeks Champions League-ticket. Volg hier vanaf 13.30u wie een grote stap richting het kampioenenbal zet.